Cidade do Rock recebe estrutura para o festival de música - Érica Martin/Agência O Dia

Cidade do Rock recebe estrutura para o festival de música Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 16/07/2026 21:32 | Atualizado 16/07/2026 22:13

Rio - Faltando 49 dias para o Rock in Rio, a Cidade do Rock já ganha forma para receber os milhares de fãs de música de diferentes partes do Brasil e do mundo. O festival será realizado entre os dias 4 e 7 e 11 e 13 de setembro e vai reunir mais de 1,3 mil artistas em 190 apresentações, incluindo 45 atrações internacionais.

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O espaço ocupará uma área de 385 mil metros quadrados. A estrutura inclui 120 quilômetros de fios elétricos, mais de 65 toneladas de cenografia distribuídas pelos palcos e 5.136,5 metros quadrados de painéis de LED. O público também contará com uma infraestrutura formada por 1.314 banheiros, 168 bebedouros e cerca de 90 mil metros quadrados de grama sintética espalhados pelo complexo.

A diretora de Marketing do Rock in Rio, Ana Deccache, explica a proposta. "A gente quer realmente que as pessoas entrem e se sintam fazendo parte de uma cidade. É por isso que dentro da Cidade do Rock vocês encontram poucas estruturas temporárias. Os nossos palcos têm cenografia, eles não são apenas um espaço para o artista se apresentar. São como estruturas arquitetônicas, tem uma história e narrativa", conta.

A maior estrutura da Cidade do Rock será a do Palco Mundo. Com 107 metros de largura e 27,5 metros de altura, ele concentrará parte da maior operação técnica do festival, incluindo 2.400 metros quadrados de painéis de LED, cerca de 200 amplificadores e boca de cena de 24 metros. Vizinho ao principal palco do evento, o Sunset também chama atenção pelas dimensões. Serão 93 metros de largura, 27,5 metros de altura e boca de cena de 24 metros, mantendo a proposta de receber encontros musicais.

Dedicado à música eletrônica, o New Dance Order terá uma estrutura de 56,5 metros de largura, 22,5 metros de altura e uma plataforma elevada de dois metros. O espaço contará ainda com 502 metros quadrados de painéis de LED e apresentações diárias de 12 dançarinos.

O Espaço Favela, voltado à valorização da cultura urbana, terá 75 metros de largura e 12,85 metros de altura. A cenografia será composta por 60 casinhas inspiradas nas comunidades cariocas e ganhará vida com performances diárias de 38 dançarinos.

Já o Supernova apostará em uma cenografia inspirada no universo da mecânica e da inovação. Com 30 metros de largura e 11,85 metros de altura, o espaço contará com mais de 60 engrenagens integradas ao cenário. A Global Village, área temática inspirada em diferentes países, ocupará um espaço de 6 mil metros quadrados. O palco terá 31,7 metros de largura e 14,85 metros de altura.

O Rock in Rio também mantém o foco na sustentabilidade. Desde 2013, o festival possui a certificação internacional ISO 20121, voltada para a gestão sustentável de eventos. O evento reafirma o compromisso de neutralizar 100% das emissões de carbono geradas na Cidade do Rock a partir de iniciativa em parceria com a Axia Energia.

"Em 2001, a gente assume o compromisso de ser por um mundo melhor. Criamos políticas de sustentabilidade, uma série de metas, a gente comunica, documenta, persegue e atinge a cada ano. A gente queria compensar toda a jornada do fã, desde a hora em que ele sai de casa até o momento em que volta. Venha ele como vier: de ônibus, caminhão, caravana, avião...", explica Ana Deccache.