Cidade do Rock recebe estrutura para o festival de música Érica Martin/Agência O Dia
Rock in Rio apresenta montagem para receber os 190 shows do festival
Evento irá acontecer entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro na Cidade do Rock
Rio - Faltando 49 dias para o Rock in Rio, a Cidade do Rock já ganha forma para receber os milhares de fãs de música de diferentes partes do Brasil e do mundo. O festival será realizado entre os dias 4 e 7 e 11 e 13 de setembro e vai reunir mais de 1,3 mil artistas em 190 apresentações, incluindo 45 atrações internacionais.
Leia também: Dia Mundial do Rock: o guia definitivo para criar looks femininos cheios de personalidade
O espaço ocupará uma área de 385 mil metros quadrados. A estrutura inclui 120 quilômetros de fios elétricos, mais de 65 toneladas de cenografia distribuídas pelos palcos e 5.136,5 metros quadrados de painéis de LED. O público também contará com uma infraestrutura formada por 1.314 banheiros, 168 bebedouros e cerca de 90 mil metros quadrados de grama sintética espalhados pelo complexo.
A diretora de Marketing do Rock in Rio, Ana Deccache, explica a proposta. "A gente quer realmente que as pessoas entrem e se sintam fazendo parte de uma cidade. É por isso que dentro da Cidade do Rock vocês encontram poucas estruturas temporárias. Os nossos palcos têm cenografia, eles não são apenas um espaço para o artista se apresentar. São como estruturas arquitetônicas, tem uma história e narrativa", conta.
A maior estrutura da Cidade do Rock será a do Palco Mundo. Com 107 metros de largura e 27,5 metros de altura, ele concentrará parte da maior operação técnica do festival, incluindo 2.400 metros quadrados de painéis de LED, cerca de 200 amplificadores e boca de cena de 24 metros. Vizinho ao principal palco do evento, o Sunset também chama atenção pelas dimensões. Serão 93 metros de largura, 27,5 metros de altura e boca de cena de 24 metros, mantendo a proposta de receber encontros musicais.
Dedicado à música eletrônica, o New Dance Order terá uma estrutura de 56,5 metros de largura, 22,5 metros de altura e uma plataforma elevada de dois metros. O espaço contará ainda com 502 metros quadrados de painéis de LED e apresentações diárias de 12 dançarinos.
O Espaço Favela, voltado à valorização da cultura urbana, terá 75 metros de largura e 12,85 metros de altura. A cenografia será composta por 60 casinhas inspiradas nas comunidades cariocas e ganhará vida com performances diárias de 38 dançarinos.
Já o Supernova apostará em uma cenografia inspirada no universo da mecânica e da inovação. Com 30 metros de largura e 11,85 metros de altura, o espaço contará com mais de 60 engrenagens integradas ao cenário. A Global Village, área temática inspirada em diferentes países, ocupará um espaço de 6 mil metros quadrados. O palco terá 31,7 metros de largura e 14,85 metros de altura.
O Rock in Rio também mantém o foco na sustentabilidade. Desde 2013, o festival possui a certificação internacional ISO 20121, voltada para a gestão sustentável de eventos. O evento reafirma o compromisso de neutralizar 100% das emissões de carbono geradas na Cidade do Rock a partir de iniciativa em parceria com a Axia Energia.
"Em 2001, a gente assume o compromisso de ser por um mundo melhor. Criamos políticas de sustentabilidade, uma série de metas, a gente comunica, documenta, persegue e atinge a cada ano. A gente queria compensar toda a jornada do fã, desde a hora em que ele sai de casa até o momento em que volta. Venha ele como vier: de ônibus, caminhão, caravana, avião...", explica Ana Deccache.
Rock In Rio
Rock in Rio apresenta montagem para receber os 190 shows do festival
Evento irá acontecer entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro na Cidade do Rock
Rock In Rio
Rock in Rio anuncia últimos ingressos para data do K-pop
Grupo Stray Kids é headliner do Palco Mundo no dia 11 de setembro
Rock In Rio
Festival celebra Dia Mundial do Rock com datas dedicadas ao gênero
Rock in Rio destaca programação que contempla diferentes vertentes do estilo musical
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.