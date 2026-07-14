Grupo de K-pop tray Kids está confirmado no Rock in Rio 2026 - Reprodução/Instagram

Grupo de K-pop tray Kids está confirmado no Rock in Rio 2026Reprodução/Instagram

Publicado 14/07/2026 20:53

Rio - A espera está cada vez menor para um dos dias mais aguardados da edição de 2026 do Rock in Rio. Em 11 de setembro, a Cidade do Rock recebe, pela primeira vez em sua história, um line-up dedicado ao fãs do K-pop, com Stray Kids como headliner do Palco Mundo e os primeiros shows da rapper HWASA e da banda NEXZ no Brasil.

A data também traz ao Palco Mundo Alok – Keep Art Human, em uma versão desenhada especialmente para o festival que traz uma experiência audiovisual imersiva que combina arte, tecnologia e ser humano, com 45 bailarinos brasileiros, cenografia integrada ao LED do novo Palco Mundo e show de luzes e drones sincronizados.

A programação do Palco Sunset inclui Jamiroquai, PJ Morton, Os Garotin convidando Duquesa, e Jota.pê convidando Luedji Luna e Zaynara, a do Espaço Favela tem MC Cabelinho convida TZ da Coronel, além de Puterrier, MC Carol e Caio Luccas.

No New Dance Order, o encerramento fica por conta do b2b entre Neelix e Vegas, além de apresentações de Omiki, DEPARTAMENTO e ANNA. Já o Global Village conta com Soulidified, Rio Bronx e Lambateria convida Félix Robatto, enquanto o Supernova recebe Nandatsunami, Ananda, Isa Buzzi e Muse Maya.

Garanta Seu Ingresso

O festival acontecerá na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio, nos dias 4, 5, 6 (esgotado), 7 e 11, 12 (esgotado) e 13 de setembro. O ingresso de gramado custa R$ 870 a inteira, R$ 435 a meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú, e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser efetuado com cartões de crédito ou PIX.

Já os ingressos para o Comfort Zone – nova modalidade de ingresso de gramado do Rock in Rio que permite que o público que adquirir acesse uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo e que conta com bares e banheiros exclusivos – tem o valor de R$ 1.950 (inteira), R$ 975 (meia-entrada) e R$ 1.657,50 para clientes Itaú, com 15% de desconto.