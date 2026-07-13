Do básico ao fashionista, confira dicas para montar looks femininos inspirados no universo do rock com muito charme e autenticidadeReprodução/Internet
A verdade é que o estilo rocker já deixou de ser sinônimo de rebeldia há muito tempo. Hoje, ele ganhou uma versão sofisticada, versátil e super feminina, perfeita para quem quer adicionar um toque de atitude ao visual sem abrir mão da elegância.
O segredo está justamente no equilíbrio. Você não precisa vestir preto dos pés à cabeça para entrar no clima. Basta escolher algumas peças estratégicas e combiná-las com itens delicados, criando aquele contraste que faz toda a diferença.
A jaqueta de couro continua sendo a protagonista
Se existe uma peça que representa o universo do rock, é a jaqueta de couro. Ela tem o poder de transformar um vestido romântico, uma saia midi ou até um conjunto de alfaiataria em uma produção cheia de personalidade.
O mais interessante é que ela funciona em praticamente todas as estações do ano e nunca sai de moda. É aquele investimento certeiro que acompanha diferentes tendências.
Camiseta de banda virou peça fashion
As famosas camisetas estampadas com bandas ganharam espaço definitivo no guarda-roupa feminino. Elas aparecem combinadas com calças de alfaiataria, saias de cetim, jeans de cintura alta e até peças em paetê.
Essa mistura entre o casual e o sofisticado cria um visual moderno, descomplicado e cheio de informação de moda.
Botas trazem personalidade instantânea
Outro clássico do estilo rocker são as botas. Dos modelos de cano curto às versões tratoradas, elas elevam qualquer produção e ainda oferecem conforto para o dia inteiro.
Se a ideia é suavizar o visual, experimente combinar a bota com vestidos florais, tecidos leves ou peças em tons claros. O resultado é feminino, atual e muito estiloso.
Preto, sim. Mas não só ele
Embora o preto seja a cor mais associada ao rock, ele não precisa dominar o look inteiro. Tons como vinho, cinza, branco, bege, marrom e até rosa criam combinações incríveis quando aparecem ao lado de peças mais marcantes.
Misturar texturas também faz toda a diferença. Couro, jeans, renda, tricô e cetim convivem perfeitamente na mesma produção, criando um visual rico e interessante.
Os acessórios fazem toda a diferença
Correntes delicadas, botas, cintos com fivelas marcantes, bolsas estruturadas, óculos escuros e brincos metalizados ajudam a construir essa estética sem exageros.
A ideia não é montar uma fantasia inspirada em um show de rock, mas incorporar pequenos elementos que expressem sua personalidade.
O verdadeiro estilo rocker é atitude
Muito além das roupas, o rock sempre representou autenticidade. E talvez seja exatamente por isso que essa tendência continua conquistando mulheres de diferentes idades.
Mais do que seguir regras, o estilo rocker convida cada mulher a experimentar combinações, misturar referências e usar a moda como forma de expressão. Porque, no fim das contas, a peça mais importante de qualquer look continua sendo a confiança.
Neste Dia Mundial do Rock, vale aproveitar a inspiração para revisitar o guarda-roupa e descobrir novas maneiras de usar aquelas peças que talvez estivessem esquecidas. Afinal, estilo também é encontrar beleza naquilo que faz você se sentir forte, confortável e, acima de tudo, você mesma.
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