Do básico ao fashionista, confira dicas para montar looks femininos inspirados no universo do rock com muito charme e autenticidade - Reprodução/Internet

Do básico ao fashionista, confira dicas para montar looks femininos inspirados no universo do rock com muito charme e autenticidadeReprodução/Internet

Publicado 13/07/2026 09:49

Olá, meninas!

O Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, é muito mais do que uma homenagem a um gênero musical que atravessa gerações. A data também inspira um dos estilos mais atemporais da moda feminina. Afinal, quem nunca se apaixonou por uma jaqueta de couro, uma bota poderosa ou aquela camiseta de banda que transforma até o look mais básico?



A verdade é que o estilo rocker já deixou de ser sinônimo de rebeldia há muito tempo. Hoje, ele ganhou uma versão sofisticada, versátil e super feminina, perfeita para quem quer adicionar um toque de atitude ao visual sem abrir mão da elegância.



O segredo está justamente no equilíbrio. Você não precisa vestir preto dos pés à cabeça para entrar no clima. Basta escolher algumas peças estratégicas e combiná-las com itens delicados, criando aquele contraste que faz toda a diferença.



A jaqueta de couro continua sendo a protagonista



Se existe uma peça que representa o universo do rock, é a jaqueta de couro. Ela tem o poder de transformar um vestido romântico, uma saia midi ou até um conjunto de alfaiataria em uma produção cheia de personalidade.



O mais interessante é que ela funciona em praticamente todas as estações do ano e nunca sai de moda. É aquele investimento certeiro que acompanha diferentes tendências.



Camiseta de banda virou peça fashion



As famosas camisetas estampadas com bandas ganharam espaço definitivo no guarda-roupa feminino. Elas aparecem combinadas com calças de alfaiataria, saias de cetim, jeans de cintura alta e até peças em paetê.



Essa mistura entre o casual e o sofisticado cria um visual moderno, descomplicado e cheio de informação de moda.



Botas trazem personalidade instantânea



Outro clássico do estilo rocker são as botas. Dos modelos de cano curto às versões tratoradas, elas elevam qualquer produção e ainda oferecem conforto para o dia inteiro.



Se a ideia é suavizar o visual, experimente combinar a bota com vestidos florais, tecidos leves ou peças em tons claros. O resultado é feminino, atual e muito estiloso.



Preto, sim. Mas não só ele



Embora o preto seja a cor mais associada ao rock, ele não precisa dominar o look inteiro. Tons como vinho, cinza, branco, bege, marrom e até rosa criam combinações incríveis quando aparecem ao lado de peças mais marcantes.



Misturar texturas também faz toda a diferença. Couro, jeans, renda, tricô e cetim convivem perfeitamente na mesma produção, criando um visual rico e interessante.



Os acessórios fazem toda a diferença



Correntes delicadas, botas, cintos com fivelas marcantes, bolsas estruturadas, óculos escuros e brincos metalizados ajudam a construir essa estética sem exageros.



A ideia não é montar uma fantasia inspirada em um show de rock, mas incorporar pequenos elementos que expressem sua personalidade.



O verdadeiro estilo rocker é atitude



Muito além das roupas, o rock sempre representou autenticidade. E talvez seja exatamente por isso que essa tendência continua conquistando mulheres de diferentes idades.



Mais do que seguir regras, o estilo rocker convida cada mulher a experimentar combinações, misturar referências e usar a moda como forma de expressão. Porque, no fim das contas, a peça mais importante de qualquer look continua sendo a confiança.



Neste Dia Mundial do Rock, vale aproveitar a inspiração para revisitar o guarda-roupa e descobrir novas maneiras de usar aquelas peças que talvez estivessem esquecidas. Afinal, estilo também é encontrar beleza naquilo que faz você se sentir forte, confortável e, acima de tudo, você mesma.