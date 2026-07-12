fígado acebolado - Reprodução/Internet

fígado aceboladoReprodução/Internet

Publicado 12/07/2026 00:00

Quando o assunto é alimentação saudável, muita gente pensa logo em ingredientes caros ou difíceis de encontrar. Mas a verdade é que um dos alimentos mais nutritivos da nossa culinária custa pouco e está presente nos açougues e mercados o ano inteiro: o fígado bovino.

Embora muita gente torça o nariz para ele, o fígado é considerado uma das maiores fontes naturais de ferro, ajudando na prevenção da anemia e no combate ao cansaço. Também é rico em proteínas, vitaminas do complexo B, vitamina A e zinco, nutrientes importantes para fortalecer a imunidade, manter a saúde da pele e contribuir para o bom funcionamento do organismo. Consumido com moderação, ele pode fazer parte de uma alimentação equilibrada e cheia de benefícios.

Para deixá-lo mais macio e saboroso, uma dica é deixá-lo de molho no leite por cerca de 30 minutos antes do preparo. Depois, tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira quente, doure duas cebolas fatiadas em um fio de óleo ou azeite e reserve. Na mesma panela, grelhe os bifes de fígado por poucos minutos de cada lado para que não endureçam. Finalize misturando as cebolas e salpicando cheiro-verde.

Simples, econômico e muito nutritivo, o fígado acebolado prova que cuidar da alimentação não precisa pesar no bolso. Muitas vezes, os alimentos mais completos são justamente aqueles que fazem parte da mesa dos brasileiros há gerações.

Cuscuz com ovo: combinação simples, saborosa e cheia de benefícios

cuscuz com ovo - Reprodução/Internet

cuscuz com ovoReprodução/Internet

Tem cheirinho de café da manhã, lembra casa de vó e ainda entrega uma refeição completa. O tradicional cuscuz com ovo é um daqueles pratos que atravessam gerações e mostram que comida boa não precisa ser cara.

O flocão de milho, principal ingrediente do cuscuz, fornece energia para as atividades do dia e é naturalmente livre de glúten. Já o ovo complementa a refeição com proteínas de alta qualidade, vitaminas A, D, B12 e colina, nutriente importante para a memória e o funcionamento do cérebro. Juntos, eles promovem maior saciedade e ajudam a manter uma alimentação equilibrada sem comprometer o orçamento.

O preparo é muito fácil. Hidrate uma xícara de flocão de milho com meia xícara de água e uma pitada de sal. Deixe descansar por cerca de 10 minutos e cozinhe na cuscuzeira por aproximadamente 15 minutos. Enquanto isso, prepare dois ovos mexidos com um fio de azeite e tempere a gosto. Depois, basta abrir o cuscuz ainda quente, rechear com os ovos e, se desejar, acrescentar um pouco de queijo minas ou queijo coalho.

Além de nutritivo e delicioso, o cuscuz com ovo é uma prova de que as receitas mais tradicionais continuam sendo excelentes aliadas de quem busca comer bem gastando pouco. Afinal, uma alimentação saudável também pode começar com ingredientes simples e cheios de afeto.



Beleza da Alma

"A felicidade não é algo pronto. Ela vem das suas próprias ações" — Dalai Lama.