Mais do que aquecer os dias frios, essas três receitas ajudam a cuidar da saúde com muito sabor e ingredientes funcionais - Divulgação

Mais do que aquecer os dias frios, essas três receitas ajudam a cuidar da saúde com muito sabor e ingredientes funcionaisDivulgação

Publicado 06/07/2026 17:54

Olá, meninas!

Nada combina mais com os dias frios do que uma sopa bem quentinha. Mas, melhor ainda, é quando ela também oferece nutrientes importantes para fortalecer o organismo, aumentar a disposição e até ajudar no combate aos processos inflamatórios.

E foi pensando nisso que a nutricionista clínica Luna Azevedo (@lunanutri) e a chef de cozinha Daniela Rosa (@danirosa) prepararam três receitas que unem praticidade, muito sabor e ingredientes funcionais.



Confira e escolha a sua favorita.



Sopa Mediterrânea Revigorante (Fria)



Quem pensa que sopa só combina com pratos quentes vai se surpreender. Inspirada na culinária mediterrânea, essa versão é servida fria e é perfeita para quem busca uma refeição leve, refrescante e cheia de nutrientes.



Benefícios



Segundo Luna Azevedo (@lunanutri), o grande destaque da receita é o tomate assado, rico em licopeno, um poderoso antioxidante que ajuda a proteger as células contra os radicais livres. O pimentão vermelho e o limão fornecem vitamina C, importante para o sistema imunológico, enquanto o azeite extravirgem favorece a absorção dos carotenoides presentes nos vegetais. O gengibre completa a receita com suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.



Ingredientes



1 kg de tomate italiano maduro;

1 pimentão vermelho assado;

½ pepino japonês;

½ cebola roxa;

2 dentes de alho assados;

20 g de gengibre fresco;

Folhas de manjericão;

Azeite extravirgem;

Suco de ½ limão;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.



Modo de preparo



A chef Daniela Rosa (@danirosa) orienta a assar os tomates, o pimentão, a cebola e o alho. Depois, basta bater tudo no liquidificador com o pepino, o gengibre, o manjericão, o suco de limão e o azeite até obter um creme bem homogêneo. Ajuste o sal, acrescente a pimenta-do-reino e sirva gelada.



Creme Dourado Anti-Inflamatório



Além da cor vibrante, esse creme reúne ingredientes conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias e por fortalecerem o organismo durante o inverno.



Benefícios



A combinação de abóbora e cenoura fornece betacaroteno, precursor da vitamina A, nutriente importante para a imunidade. O gengibre e a cúrcuma oferecem compostos bioativos associados à redução de processos inflamatórios, enquanto a pimenta-do-reino aumenta a absorção da curcumina pelo organismo. Já o leite de coco garante uma textura cremosa e muito sabor.



Ingredientes



700 g de abóbora cabotiá;

2 cenouras;

1 cebola;

2 dentes de alho;

20 g de gengibre fresco;

200 ml de leite de coco;

1 colher (chá) de cúrcuma;

1 pitada de noz-moscada;

1 pitada de pimenta-do-reino;

Azeite e sal a gosto.

Modo de preparo



Refogue a cebola, o alho e o gengibre no azeite. Acrescente a abóbora e a cenoura, cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem bem macios. Bata tudo no liquidificador, volte para a panela e finalize com o leite de coco, a cúrcuma, a noz-moscada e a pimenta-do-reino. Acerte o sal e sirva em seguida.



Caldo Verde Thai Energizante



Com inspiração asiática, essa receita é uma excelente opção para quem quer uma refeição leve, nutritiva e cheia de sabor.



Benefícios



De acordo com Luna Azevedo (@lunanutri), o brócolis e o espinafre fornecem vitamina C, vitamina K, folato, fibras e antioxidantes. O gengibre contribui com compostos bioativos de ação anti-inflamatória, enquanto o missô acrescenta sabor umami e compostos provenientes da fermentação. O leite de coco deixa o caldo mais cremoso e equilibrado.



Ingredientes



1 abobrinha;

1 cabeça pequena de brócolis;

2 xícaras de espinafre;

200 ml de leite de coco;

20 g de gengibre fresco;

1 talo de capim-limão;

1 colher (sopa) de missô branco;

Raspas de limão;

Coentro fresco;

Azeite e sal a gosto.

Modo de preparo



A chef Daniela Rosa (@danirosa) recomenda começar refogando a cebola, o alho e o gengibre. Em seguida, acrescente a abobrinha, o brócolis e cozinhe rapidamente. Bata tudo no liquidificador, volte para a panela e incorpore o leite de coco e o missô, sem deixar ferver após adicionar o missô para preservar suas propriedades. Finalize com raspas de limão e coentro fresco.



Além de aquecer os dias frios, essas três receitas mostram que uma alimentação saudável pode ser prática, saborosa e cheia de benefícios. Com ingredientes naturais e ricos em nutrientes, elas ajudam a fortalecer a imunidade, oferecem mais disposição e transformam uma refeição simples em um verdadeiro cuidado com a saúde. Afinal, como reforçam Luna Azevedo (@lunanutri) e Daniela Rosa (@danirosa), pequenas escolhas no dia a dia fazem toda a diferença para o bem-estar.