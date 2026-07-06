Mais do que aquecer os dias frios, essas três receitas ajudam a cuidar da saúde com muito sabor e ingredientes funcionaisDivulgação
Confira e escolha a sua favorita.
Sopa Mediterrânea Revigorante (Fria)
Quem pensa que sopa só combina com pratos quentes vai se surpreender. Inspirada na culinária mediterrânea, essa versão é servida fria e é perfeita para quem busca uma refeição leve, refrescante e cheia de nutrientes.
Benefícios
Segundo Luna Azevedo (@lunanutri), o grande destaque da receita é o tomate assado, rico em licopeno, um poderoso antioxidante que ajuda a proteger as células contra os radicais livres. O pimentão vermelho e o limão fornecem vitamina C, importante para o sistema imunológico, enquanto o azeite extravirgem favorece a absorção dos carotenoides presentes nos vegetais. O gengibre completa a receita com suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
Ingredientes
1 pimentão vermelho assado;
½ pepino japonês;
½ cebola roxa;
2 dentes de alho assados;
20 g de gengibre fresco;
Folhas de manjericão;
Azeite extravirgem;
Suco de ½ limão;
Sal e pimenta-do-reino a gosto.
A chef Daniela Rosa (@danirosa) orienta a assar os tomates, o pimentão, a cebola e o alho. Depois, basta bater tudo no liquidificador com o pepino, o gengibre, o manjericão, o suco de limão e o azeite até obter um creme bem homogêneo. Ajuste o sal, acrescente a pimenta-do-reino e sirva gelada.
Creme Dourado Anti-Inflamatório
Além da cor vibrante, esse creme reúne ingredientes conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias e por fortalecerem o organismo durante o inverno.
Benefícios
A combinação de abóbora e cenoura fornece betacaroteno, precursor da vitamina A, nutriente importante para a imunidade. O gengibre e a cúrcuma oferecem compostos bioativos associados à redução de processos inflamatórios, enquanto a pimenta-do-reino aumenta a absorção da curcumina pelo organismo. Já o leite de coco garante uma textura cremosa e muito sabor.
Ingredientes
2 cenouras;
1 cebola;
2 dentes de alho;
20 g de gengibre fresco;
200 ml de leite de coco;
1 colher (chá) de cúrcuma;
1 pitada de noz-moscada;
1 pitada de pimenta-do-reino;
Azeite e sal a gosto.
Refogue a cebola, o alho e o gengibre no azeite. Acrescente a abóbora e a cenoura, cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem bem macios. Bata tudo no liquidificador, volte para a panela e finalize com o leite de coco, a cúrcuma, a noz-moscada e a pimenta-do-reino. Acerte o sal e sirva em seguida.
Caldo Verde Thai Energizante
Com inspiração asiática, essa receita é uma excelente opção para quem quer uma refeição leve, nutritiva e cheia de sabor.
Benefícios
De acordo com Luna Azevedo (@lunanutri), o brócolis e o espinafre fornecem vitamina C, vitamina K, folato, fibras e antioxidantes. O gengibre contribui com compostos bioativos de ação anti-inflamatória, enquanto o missô acrescenta sabor umami e compostos provenientes da fermentação. O leite de coco deixa o caldo mais cremoso e equilibrado.
Ingredientes
1 cabeça pequena de brócolis;
2 xícaras de espinafre;
200 ml de leite de coco;
20 g de gengibre fresco;
1 talo de capim-limão;
1 colher (sopa) de missô branco;
Raspas de limão;
Coentro fresco;
Azeite e sal a gosto.
A chef Daniela Rosa (@danirosa) recomenda começar refogando a cebola, o alho e o gengibre. Em seguida, acrescente a abobrinha, o brócolis e cozinhe rapidamente. Bata tudo no liquidificador, volte para a panela e incorpore o leite de coco e o missô, sem deixar ferver após adicionar o missô para preservar suas propriedades. Finalize com raspas de limão e coentro fresco.
Além de aquecer os dias frios, essas três receitas mostram que uma alimentação saudável pode ser prática, saborosa e cheia de benefícios. Com ingredientes naturais e ricos em nutrientes, elas ajudam a fortalecer a imunidade, oferecem mais disposição e transformam uma refeição simples em um verdadeiro cuidado com a saúde. Afinal, como reforçam Luna Azevedo (@lunanutri) e Daniela Rosa (@danirosa), pequenas escolhas no dia a dia fazem toda a diferença para o bem-estar.
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