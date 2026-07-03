Dos vestidos às blusas e saias, descubra como incluir a renda nas produções juninas de um jeito moderno e cheio de personalidade - Reprodução/Pinterest

Dos vestidos às blusas e saias, descubra como incluir a renda nas produções juninas de um jeito moderno e cheio de personalidadeReprodução/Pinterest

Publicado 03/07/2026 09:37

Olá, meninas!

Quem disse que Festa Julina precisa ter sempre o mesmo visual? O xadrez, as botas e as peças com inspiração caipira continuam sendo clássicos, mas a moda está cada vez mais aberta para combinações diferentes e cheias de personalidade. Uma das tendências que promete deixar os looks ainda mais charmosos é a renda.



Delicada, romântica e super feminina, a renda consegue transformar uma produção simples em um look com cara de “me arrumei sem esforço”. O melhor de tudo? Ela combina muito com o clima das festas juninas, principalmente quando aparece junto com peças mais rústicas, como jeans, couro, camurça e botas.



Vestido de renda: o clássico que nunca decepciona



Para quem ama um visual mais feminino, o vestido de renda é uma escolha certeira. Modelos com mangas bufantes, detalhes vazados ou saias com movimento deixam a produção com aquele toque romântico perfeito para o clima junino.



Para deixar o look menos “arrumadinho demais”, vale apostar em acessórios que tragam personalidade, como botas de cano curto, cintos marcados ou bolsas de palha.



Blusa de renda com jeans: combinação simples e cheia de estilo



Se você prefere algo mais confortável, uma blusa de renda pode ser a peça principal do look. A combinação com uma boa calça jeans cria aquele equilíbrio perfeito entre delicadeza e despojamento.



Uma dica que funciona muito bem é apostar em uma terceira peça, como uma jaqueta jeans ou uma camisa xadrez aberta. O resultado fica moderno, feminino e com a cara da Festa Julina.



Saia de renda para um visual romântico



As saias de renda também entram como uma ótima opção para quem quer fugir do óbvio. Elas podem aparecer em modelos curtos, midi ou com camadas, criando um movimento lindo enquanto você aproveita a festa.



Para completar, uma bota deixa o visual mais atual e ajuda a trazer aquele toque de inverno que combina tanto com as celebrações de junho.



Renda preta: uma opção mais sofisticada



Quem prefere um estilo mais elegante pode apostar na renda preta. Apesar de ser uma peça mais marcante, ela fica incrível em produções noturnas e pode ser combinada com acessórios mais delicados.



Uma saia preta de renda com uma blusa neutra, por exemplo, cria um look chic sem perder a personalidade.



Misturar renda com peças tradicionais é o segredo



A graça dos looks para Festa Julina está justamente em brincar com referências. A renda pode ser usada junto com estampas xadrez, botas, chapéus e acessórios típicos sem deixar a produção com cara de fantasia.



Neste inverno, a renda aparece como uma alternativa linda para quem quer um look de Festa Junina diferente, feminino e cheio de charme. Seja em um detalhe ou como protagonista da produção, ela prova que tradição e tendência podem andar juntas.

Curtiram as dicas? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na Band Rio, a partir das 13h40.