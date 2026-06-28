Tricô - Reprodução de internet

TricôReprodução de internet

Publicado 28/06/2026 00:00

Durante o inverno, algumas peças voltam a conquistar espaço no guarda-roupa, e o tricô é uma daquelas tendências que nunca perdem o charme. Além de ser confortável e quentinho, ele ganhou versões mais modernas e sofisticadas, perfeitas para quem quer montar looks estilosos nos dias frios.

O que antes era visto apenas como uma peça básica para ficar em casa, hoje aparece em diferentes propostas: vestidos de tricô, conjuntos, blusas mais ajustadas ao corpo e até peças com modelagens mais amplas, que trazem aquele visual elegante e aconchegante ao mesmo tempo.

Uma das grandes vantagens dessa tendência é a versatilidade. O tricô combina facilmente com jeans para uma produção mais casual, mas também pode ser usado com saias, botas e acessórios para criar um look mais arrumado. É aquele tipo de peça curinga que deixa a produção com cara de inverno sem muito esforço.

Além de tudo, o tricô tem esse toque especial de conforto que combina muito com a estação. Afinal, nada melhor do que se sentir bonita e bem-vestida sem abrir mão daquela sensação gostosa de estar aquecida nos dias mais frios.

Seja em uma produção básica para o dia a dia ou em um look mais elegante para sair, o tricô prova que moda e conforto podem, sim, andar juntos.

Sopa fit de inverno: receita quentinha para manter a dieta em dia

sopa fit - Reprodução de internet

sopa fitReprodução de internet

Nada combina mais com os dias frios do que uma receita quentinha e cheia de sabor. A boa notícia é que dá para aproveitar esse clima de aconchego sem abandonar a alimentação equilibrada. A sopa fit de legumes com frango é uma opção leve, nutritiva e perfeita para quem busca uma refeição saudável e prática.

Além de aquecer o corpo, a receita reúne ingredientes que ajudam na saciedade, como o frango, fonte de proteína, e os legumes, ricos em fibras e vitaminas. Para preparar, basta refogar alho e cebola, acrescentar legumes como cenoura, chuchu e abobrinha, cozinhar com água e finalizar com o frango desfiado e temperos a gosto.

Fácil de fazer e cheia de sabor, essa sopa é uma ótima escolha para o jantar ou para aqueles dias em que você quer comer algo confortável sem exagerar. Afinal, cuidar da alimentação também pode ser uma forma deliciosa de se acolher durante o inverno.



Beleza da Alma

“Viver é desenhar sem borracha” - Millôr Fernandes.

