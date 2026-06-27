A febre das redes sociais mostra que os pés também merecem um lugar de destaque na rotina de beleza - Reprodução/Pinterest

A febre das redes sociais mostra que os pés também merecem um lugar de destaque na rotina de belezaReprodução/Pinterest

Publicado 27/06/2026 09:33

Olá, meninas!

Se você acompanha as tendências de beleza nas redes sociais, provavelmente já se deparou com a expressão "pés de princesa". O termo vem ganhando cada vez mais espaço entre as apaixonadas por autocuidado e descreve pés bem tratados, macios, hidratados e com aparência saudável. Afinal, não são apenas os cabelos, a pele do rosto e as unhas das mãos que merecem atenção.



Com a chegada das temperaturas mais baixas, os pés costumam ficar escondidos dentro de sapatos fechados e botas durante boa parte do dia. Justamente por isso, muita gente acaba deixando os cuidados de lado. O resultado pode ser o ressecamento, o surgimento de rachaduras e aquela aparência áspera que ninguém gosta.



O que são os chamados pés de princesa?



A tendência não está ligada a um padrão estético específico, mas sim à ideia de manter os pés sempre bem cuidados. A proposta envolve uma rotina simples de hidratação, esfoliação e manutenção, capaz de deixar a pele mais macia e confortável ao toque.



Nas redes sociais, o termo se popularizou para descrever pés com aspecto saudável, livre de ressecamentos excessivos e com unhas bem cuidadas. O conceito também reforça a importância de incluir essa região do corpo nos momentos de autocuidado.



Por que os pés merecem atenção especial?



Embora sejam responsáveis por sustentar o peso do corpo diariamente, os pés costumam ser esquecidos na rotina de beleza. A falta de hidratação, o uso frequente de calçados fechados e o atrito constante podem deixar a pele mais grossa e ressecada ao longo do tempo.



Criar o hábito de cuidar dos pés ajuda não apenas na estética, mas também no conforto e no bem-estar do dia a dia. Afinal, ninguém merece lidar com rachaduras, desconfortos ou aquela sensação de pele repuxando.



Como conquistar pés mais macios e bonitos



A boa notícia é que não é necessário investir em procedimentos complexos para manter os pés bonitos. Algumas atitudes simples já fazem bastante diferença.



Aposte na hidratação diária



Assim como acontece com a pele do rosto e do corpo, os pés também precisam de hidratação frequente. Cremes específicos para essa região costumam ter ingredientes que ajudam a combater o ressecamento e melhorar a textura da pele.



Uma dica prática é aplicar o produto antes de dormir, aproveitando o período de descanso para potencializar a absorção.



Faça esfoliações regularmente



A esfoliação ajuda a remover células mortas e contribui para uma aparência mais uniforme. Quando realizada com moderação, ela pode deixar a pele mais suave e preparada para receber os produtos hidratantes.



Não se esqueça das unhas



Unhas limpas, bem cortadas e cuidadas fazem parte do conceito dos chamados pés de princesa. Além da questão estética, a manutenção correta também ajuda a evitar desconfortos e problemas futuros.



Escolha calçados confortáveis



O tipo de sapato utilizado no dia a dia também influencia na saúde dos pés. Modelos muito apertados ou que causam atrito excessivo podem contribuir para calosidades e irritações.



A tendência que vai além da estética



Mais do que uma moda passageira, os pés de princesa representam uma mudança de olhar sobre o autocuidado. A proposta é dedicar atenção a uma parte do corpo que muitas vezes passa despercebida, valorizando o conforto, a saúde e o bem-estar.



No fim das contas, ter pés bonitos não significa buscar perfeição. O verdadeiro objetivo é criar uma rotina de cuidados que faça você se sentir bem, confortável e confiante em qualquer estação do ano.