Sopa de abóbora - Reprodução/internet

Sopa de abóboraReprodução/internet

Publicado 21/06/2026 00:00

Com a chegada do inverno, os dias ficam mais frios, os casacos saem do armário e a nossa vontade de encontrar conforto também se reflete na alimentação. É a época perfeita para desacelerar, reunir a família à mesa e saborear receitas que aquecem não apenas o corpo, mas também o coração.

Entre os pratos mais amados da estação está a clássica sopa de abóbora. Cremosa, nutritiva e cheia de sabor, ela é uma excelente opção para quem busca uma refeição leve, saudável e acolhedora. Rica em vitaminas e com textura aveludada, a receita conquista pelo sabor delicado e pela praticidade no preparo.

Ingredientes

* 500 g de abóbora descascada e cortada em cubos;

* ½ cebola picada;

* 1 dente de alho amassado;

* 500 ml de água ou caldo de legumes;

* 1 colher (sopa) de azeite;

* Sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo

Refogue a cebola e o alho no azeite até ficarem levemente dourados. Acrescente a abóbora e misture por alguns minutos. Adicione a água ou o caldo de legumes e cozinhe até que a abóbora esteja bem macia. Bata tudo no liquidificador ou utilize um mixer até obter uma textura cremosa. Volte a mistura para a panela, ajuste os temperos e sirva ainda quente. Para um toque especial, finalize com ervas frescas ou um fio de azeite.

Mais do que uma refeição, uma sopa fumegante é um convite para desacelerar e aproveitar os pequenos prazeres que os dias frios proporcionam.

Chá que aquece e ajuda a manter a boa forma no inverno

Chá de gengibre com canela - Reprodução/ internet

Chá de gengibre com canelaReprodução/ internet

E se a sopa aquece o corpo, um bom chá completa o ritual de autocuidado. Nos dias mais frios, o chá de gengibre com canela se destaca entre as bebidas preferidas de quem busca sabor, bem-estar e uma ajudinha extra para manter hábitos saudáveis.

Conhecidos por suas propriedades termogênicas, o gengibre e a canela podem contribuir para o aumento do gasto energético do organismo quando associados a uma alimentação equilibrada e à prática regular de atividades físicas.

Como preparar

* 500 ml de água

* 1 pedaço de gengibre fatiado

* 2 paus de canela

Ferva todos os ingredientes por cerca de 10 minutos, coe e sirva.

Vale lembrar que nenhum alimento faz milagres sozinho. O segredo continua sendo o equilíbrio. Além disso, antes de consumir o chá regularmente, é importante buscar orientação médica, especialmente para pessoas com alterações de pressão arterial ou que utilizam medicamentos contínuos.

Neste inverno, permita-se viver momentos de aconchego. Uma boa sopa, uma xícara de chá quente e alguns minutos de tranquilidade podem ser exatamente o que você precisa para tornar a estação ainda mais especial.



Beleza da Alma

“A simplicidade é o último grau de sofisticação”— Leonard Thiessen.