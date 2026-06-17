A procura por glúteos mais firmes e naturais cresce entre mulheres que querem resultados sem precisar encarar uma cirurgiaReprodução/Instagram

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Gardênia Cavalcanti
Olá, meninas!
Uma foto de Bruna Marquezine na praia foi suficiente para colocar os glúteos em evidência mais uma vez nas redes sociais. E convenhamos: quem nunca olhou uma foto de famosa e pensou em dar aquela melhorada no contorno do corpo?

A verdade é que a busca por um bumbum mais firme, definido e com aparência natural continua entre os pedidos mais frequentes nos consultórios de estética. Só que, diferente de alguns anos atrás, muita gente quer resultado sem precisar recorrer à cirurgia.

De acordo com o cirurgião plástico David Di Sessa, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS), o desejo das pacientes vai muito além de copiar o corpo de uma celebridade.

"Quando elas chegam ao consultório, geralmente não é porque querem ficar iguais a alguém. O que acontece é que elas se identificam com alguma característica e querem melhorar algo que as incomoda. Pode ser a flacidez, a celulite, a falta de volume ou aquele contorno que parece ter desaparecido com o tempo", explica.

Entre os tratamentos disponíveis atualmente está o B2S, protocolo criado pelo especialista para tratar diferentes queixas da região dos glúteos em uma única sessão.

Segundo ele, a ideia é justamente oferecer uma alternativa para quem quer melhorar o aspecto do bumbum sem enfrentar cirurgia, internação ou um período longo de recuperação.

"O grande diferencial é que conseguimos trabalhar várias questões ao mesmo tempo. A paciente não está preocupada apenas com volume. Muitas vezes ela também quer melhorar a firmeza da pele e suavizar a aparência da celulite", conta.

O protocolo combina bioestimulador de colágeno, ácido hialurônico e toxina botulínica. Cada produto atua de uma forma diferente para ajudar a melhorar a textura da pele, dar mais sustentação e valorizar o contorno natural dos glúteos.

Mas David faz um alerta importante: não existe fórmula mágica quando o assunto é estética.

"Cada corpo responde de uma forma. Tem a questão da pele, da musculatura, dos hábitos de vida e até do grau de celulite. Por isso, o que funciona para uma pessoa pode não ser exatamente o que outra precisa", ressalta.

Para ele, o segredo dos melhores resultados está justamente na personalização.

"Hoje as pacientes não procuram mais transformações exageradas. Elas querem se olhar no espelho e se sentir melhor, mantendo a própria identidade. Quando o tratamento respeita as características do corpo, o resultado costuma ser muito mais bonito e natural."

O especialista também reforça a importância de procurar profissionais habilitados antes de realizar qualquer procedimento.

"Mesmo quando não existe cirurgia envolvida, estamos falando de tratamentos que exigem conhecimento, técnica e responsabilidade. Segurança sempre deve vir em primeiro lugar", finaliza.
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