Projeto social "Nós do Crochê" faz a diferença na vida de muitas pessoas na Rocinha - Divulgação

Projeto social "Nós do Crochê" faz a diferença na vida de muitas pessoas na RocinhaDivulgação

Publicado 16/06/2026 11:17

Olá, meninas!

Tem coisa que a gente recebe e leva para o coração! Foi exatamente isso que aconteceu quando conheci o projeto Nós do Crochê, que esteve comigo no Vem com a Gente, da Band Rio, representado pela idealizadora e artista visual Daniela Vignoli, pela professora voluntária Maria Rafaela e pela costureira e crocheteira Ranuzia Barbosa, que também é aluna do projeto.



Elas chegaram trazendo peças lindas inspiradas no Brasil e no clima da Copa do Mundo, mostrando como o crochê pode entrar na moda, na decoração e até nas comemorações que mexem com a paixão dos brasileiros. Mas, confesso, o que mais me encantou não foram apenas os trabalhos manuais. Foi a história por trás de cada ponto.

Crochê com muita brasilidade para essa Copa do Mundo Divulgação



Criado em 2019, o Nós do Crochê é um projeto social que atua na Rocinha e vem transformando a vida de muitas mulheres através da capacitação, do acolhimento e da geração de renda. E quando eu falo em transformação, não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de autoestima, independência, amizade e pertencimento.



Muitas das participantes são mães, chefes de família e mulheres que enfrentam desafios diários. Ali, elas encontram muito mais do que aulas de crochê. Encontram apoio, escuta, troca de experiências e a oportunidade de acreditar novamente no próprio potencial.



Achei especialmente bonito saber que o projeto também oferece atendimento psicológico e pediátrico, criando uma rede de apoio que abraça não apenas as alunas, mas também suas famílias. É aquele tipo de iniciativa que entende que cuidar de uma mulher é cuidar de toda uma comunidade.



Outro ponto que me chamou atenção foi a possibilidade de transformar o aprendizado em renda. As peças produzidas são comercializadas e ajudam muitas participantes a complementar o orçamento da casa ou até mesmo conquistar sua principal fonte de sustento. Tudo isso fazendo um trabalho que carrega identidade, criatividade e muito amor.



Vivemos em um momento em que tanto se fala sobre empreendedorismo feminino, autonomia financeira e valorização da mulher. Por isso, conhecer histórias como essa renova a esperança e mostra que quando mulheres se unem, coisas extraordinárias acontecem.



Saí desse encontro com a certeza de que o Nós do Crochê é muito mais do que um projeto de artesanato. É uma corrente de afeto, oportunidade e transformação social que merece ser conhecida e apoiada.



E cá entre nós? Ver aquelas peças verdes, amarelas e cheias de brasilidade me fez perceber que, independentemente do resultado em campo, já existe uma grande vitória acontecendo todos os dias dentro daquela sala na Rocinha: mulheres ajudando outras mulheres a escreverem uma nova história. Criado em 2019, o Nós do Crochê é um projeto social que atua na Rocinha e vem transformando a vida de muitas mulheres através da capacitação, do acolhimento e da geração de renda. E quando eu falo em transformação, não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de autoestima, independência, amizade e pertencimento.Muitas das participantes são mães, chefes de família e mulheres que enfrentam desafios diários. Ali, elas encontram muito mais do que aulas de crochê. Encontram apoio, escuta, troca de experiências e a oportunidade de acreditar novamente no próprio potencial.Achei especialmente bonito saber que o projeto também oferece atendimento psicológico e pediátrico, criando uma rede de apoio que abraça não apenas as alunas, mas também suas famílias. É aquele tipo de iniciativa que entende que cuidar de uma mulher é cuidar de toda uma comunidade.Outro ponto que me chamou atenção foi a possibilidade de transformar o aprendizado em renda. As peças produzidas são comercializadas e ajudam muitas participantes a complementar o orçamento da casa ou até mesmo conquistar sua principal fonte de sustento. Tudo isso fazendo um trabalho que carrega identidade, criatividade e muito amor.Vivemos em um momento em que tanto se fala sobre empreendedorismo feminino, autonomia financeira e valorização da mulher. Por isso, conhecer histórias como essa renova a esperança e mostra que quando mulheres se unem, coisas extraordinárias acontecem.Saí desse encontro com a certeza de que o Nós do Crochê é muito mais do que um projeto de artesanato. É uma corrente de afeto, oportunidade e transformação social que merece ser conhecida e apoiada.E cá entre nós? Ver aquelas peças verdes, amarelas e cheias de brasilidade me fez perceber que, independentemente do resultado em campo, já existe uma grande vitória acontecendo todos os dias dentro daquela sala na Rocinha: mulheres ajudando outras mulheres a escreverem uma nova história.

Curtiram o conteúdo? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na Band Rio, a partir das 13h40.