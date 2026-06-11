A tendência esportiva conquistou as ruas, as redes sociais e o guarda-roupa das mulheres que amam modaReprodução/Internet
Looks para Copa do Mundo: como usar camisa de time sem perder a elegância
A peça que antes era exclusiva das arquibancadas agora marca presença em produções modernas, sofisticadas e cheias de personalidade.
Looks para Copa do Mundo: como usar camisa de time sem perder a elegância
A peça que antes era exclusiva das arquibancadas agora marca presença em produções modernas, sofisticadas e cheias de personalidade.
Paolla Oliveira: poderosa como sempre, atriz rouba a cena com produção de tirar o fôlego
As imagens rapidamente repercutiram nas redes sociais e deixaram os seguidores impressionados com a beleza da atriz
Empoderamento na prática: Luciana Polati e sua missão de incentivar outras mulheres
Da administração de empresas à vida pública, ela transforma experiências em inspiração para quem sonha mais alto
Calça pantalona: truques simples para alongar a silhueta e deixar o look mais elegante
Do salto ao tênis, veja combinações que ajudam a alongar a silhueta com facilidade
Cozinha inteligente: doces diferentes que conquistam pelo sabor
A chef Neide Marco mostrou no Vem com a Gente como ingredientes pouco valorizados podem ganhar novas versões cheias de sabor e nutrientes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.