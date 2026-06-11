A tendência esportiva conquistou as ruas, as redes sociais e o guarda-roupa das mulheres que amam moda - Reprodução/Internet

A tendência esportiva conquistou as ruas, as redes sociais e o guarda-roupa das mulheres que amam modaReprodução/Internet

Publicado 11/06/2026 09:06

Olá, meninas!

A Copa do Mundo começa hoje, e quem disse que camisa de time serve apenas para assistir aos jogos ou frequentar estádios? Há algum tempo ela deixou de ser uma peça exclusiva das torcedoras e conquistou espaço definitivo no guarda-roupa das mulheres que adoram misturar conforto, personalidade e estilo.

Com a febre da estética esportiva tomando conta das redes sociais e das passarelas, a camisa de futebol ganhou status de item fashion e vem aparecendo em produções cada vez mais criativas. A boa notícia é que não é preciso abrir mão da feminilidade para aderir à tendência.

Uma das combinações mais queridinhas do momento é usar a camisa oversized com uma saia mais delicada. O contraste entre o universo esportivo e peças femininas cria um visual moderno, descolado e cheio de personalidade. Vale apostar em saias jeans, de cetim ou até modelos plissados.

Outra aposta que nunca decepciona é combinar a camisa com peças de alfaiataria. Pode parecer improvável, mas o encontro entre o casual e o sofisticado funciona muito bem. Uma calça de corte reto ou um blazer estruturado elevam instantaneamente a produção e transformam a camisa em protagonista do look.

Para quem ama um visual mais jovem e urbano, a dupla camisa de time e jeans continua sendo um sucesso absoluto. O segredo está nos acessórios: uma bolsa estilosa, um óculos marcante ou um tênis moderno fazem toda a diferença e deixam a composição com cara de produção pensada.

As mais ousadas também podem apostar nas sobreposições. A camisa aparece por baixo de jaquetas, coletes ou até vestidos de alcinha, criando um resultado fashionista que tem conquistado influenciadoras ao redor do mundo.

E não podemos esquecer da tendência que transformou as arquibancadas em referência de estilo: usar a camisa como vestido. Com um cinto marcando a cintura e alguns acessórios estratégicos, a peça ganha uma nova proposta e se transforma em um look confortável e cheio de atitude.

No fim das contas, a grande graça dessa tendência está justamente em mostrar que moda não precisa seguir regras rígidas. A camisa de time pode ser romântica, elegante, moderna ou casual. Tudo depende da forma como você escolhe combiná-la.

Afinal, se existe uma regra quando o assunto é estilo, talvez seja apenas uma: usar aquilo que faz você se sentir bonita, confiante e feliz.