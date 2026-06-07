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Publicado 07/06/2026 00:00

Na era das “canetinhas para emagrecer”, a gente sabe que existem alguns riscos caso a pessoa aplique sem qualquer consulta médica ou acompanhamento. Pensando nisso, resolvi trazer para vocês uma receita maravilhosa, conhecida na internet como “Mounjaro natural”. Ela é uma mistura que ficou famosa entre quem busca mais saciedade e controle da fome. Apesar do nome, ele não substitui o medicamento Mounjaro e nem oferece os mesmos efeitos, mas pode ser um aliado dentro de uma alimentação equilibrada.

O destaque da receita é a chia. Quando entra em contato com líquidos, como água, suco ou iogurte, ela absorve uma grande quantidade de líquido e forma um gel no estômago. Isso ajuda a aumentar a sensação de saciedade e a retardar a digestão. Além disso, também pode contribuir para o controle da glicemia, reduzindo a vontade de beliscar ao longo do dia.

A receita mais popular leva uma colher de sopa de semente de chia e uma colher de sopa de farinha de linhaça ou psyllium. Basta misturar em cerca de 200 ml de água ou iogurte e deixar hidratar por 15 a 30 minutos antes de consumir. A recomendação é tomar a mistura cerca de 30 minutos antes da principal refeição.

Mas atenção: não existe milagre quando o assunto é emagrecimento. O "Mounjaro natural" pode ajudar na saciedade, mas deve estar associado a hábitos saudáveis. E não se esqueça de beber bastante água ao longo do dia para garantir o bom funcionamento das fibras no organismo.

Chá anti-inchaço: combinação de ervas pode ser aliada no dia a dia

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Sabe aqueles dias em que a gente acorda se sentindo mais inchada e com a roupa até parecendo um pouco mais apertada? A retenção de líquidos é uma das reclamações mais frequentes entre as mulheres e também pode deixar a celulite mais evidente, dando à pele o famoso aspecto de “casca de laranja”.

Para quem busca alternativas naturais para complementar os cuidados do dia a dia, um chá preparado com ervas conhecidas por sua ação diurética pode ser uma boa opção.

A receita leva uma colher de chá de salsa, uma colher de chá de cavalinha, uma colher de chá de dente-de-leão, uma xícara de água quente e o suco de meio limão. O preparo é simples: faça a infusão das ervas na água quente, coe e acrescente o limão em seguida.

Quando combinado com uma boa ingestão de água e uma alimentação equilibrada, o chá pode contribuir para diminuir a sensação de inchaço e ajudar o organismo a lidar melhor com a retenção de líquidos.

Beleza na Alma

“Um único minuto de reconciliação vale mais do que toda uma vida de amizade” - Gabriel García Márquez.

