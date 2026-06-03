Hábitos simples que podem ajudar a melhorar a circulação e aliviar o desconforto - Reprodução/Internet

Hábitos simples que podem ajudar a melhorar a circulação e aliviar o desconfortoReprodução/Internet

Publicado 03/06/2026 09:33

Olá, meninas!

As varizes são um problema muito mais comum entre as mulheres e aparecem com frequência principalmente nas pernas. Essas veias dilatadas e tortuosas acabam ficando bem visíveis e, além de incomodarem esteticamente, também podem causar dor, sensação de peso, cansaço e bastante desconforto no dia a dia.



Segundo o Cirurgião Vascular Dr. Josualdo Euzébio, o surgimento das varizes não acontece por um único motivo. A condição é considerada multifatorial e alguns fatores aumentam bastante os riscos, como idade acima dos 30 anos, sedentarismo, gravidez, excesso de peso, longos períodos em pé, histórico familiar, fístulas arteriovenosas e até casos anteriores de trombose venosa profunda.



E não é só uma questão estética, viu? Muita gente acredita que as varizes incomodam apenas pela aparência, mas os sintomas podem ir muito além disso. Ardência, dormência, inchaço, coceira e aquela sensação constante de pernas pesadas estão entre as principais queixas.



" Ao contrário do que se pensa, o problema das varizes não é apenas a aparência ou o mal estar. Estas veias doentes podem se romper e causar hemorragia em casos avançados", esclarece o médico Dr. Josualdo Euzébio da Silva.



Por isso, procurar ajuda especializada faz toda a diferença para identificar o problema corretamente e iniciar o tratamento adequado antes que ele evolua. Quanto antes houver acompanhamento médico, maiores são as chances de controlar os sintomas e evitar complicações futuras.



Dr. Josualdo Euzébio também reforça a importância dos cuidados diários para melhorar a circulação e aliviar os desconfortos. Uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos ajudam bastante nesse processo. Isso porque os movimentos ativam a chamada bomba muscular da panturrilha, favorecendo o retorno venoso. O uso de meias de compressão graduada, sempre com orientação médica, também pode ser um grande aliado.



Na hora do tratamento, tudo depende da avaliação individual de cada paciente. O especialista explica que o diagnóstico é feito por meio de exame físico e, em alguns casos, exames complementares podem ser necessários. Hoje existem diferentes possibilidades de tratamento, como escleroterapia, escleroterapia a laser, aplicação com espuma, cirurgia para retirada das varizes, endolaser e radiofrequência.



Além disso, alguns medicamentos também podem ajudar no alívio dos sintomas, principalmente daquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E claro, as meias de compressão continuam sendo grandes parceiras nesse cuidado.



As varizes podem parecer apenas um detalhe estético no começo, mas precisam de atenção e acompanhamento adequado. O ideal é sempre procurar um Cirurgião Vascular ou angiologista para receber uma avaliação individualizada e entender qual é o melhor tratamento para cada caso.

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