Verde olivaReprodução/Instagram
Com branco: leve e fresh
Se a ideia é um visual mais claro e fácil de usar no dia a dia, o verde oliva com branco é aposta certa. Fica clean, leve e super arrumadinho. Uma calça verde oliva com uma blusinha branca básica já entrega um look lindo sem complicação.
Com preto: moderno e sofisticado
O preto entra como aquele parceiro que deixa tudo mais marcante. Com o verde oliva, ele cria um contraste elegante e mais urbano. É uma combinação prática, que funciona tanto de dia quanto à noite.
Com tons terrosos: elegante e natural
Bege, marrom e caramelo combinam muito com verde oliva e criam uma proposta super harmônica. O resultado é um visual mais chique, com uma pegada natural e atual, que parece bem pensado, mas é fácil de montar.
Com cores mais ousadas: toque fashion
Se você gosta de sair do básico, pode apostar em mostarda, vinho ou até azul mais intenso. Essas cores dão mais personalidade ao look e deixam o verde oliva ainda mais interessante, sem perder a elegância.
No geral…
O verde oliva é uma cor extremamente versátil, que transita entre o básico e o sofisticado com facilidade. Quanto mais você usa, mais percebe como ele combina com várias propostas. Vale muito incluir peças nesse tom no guarda-roupa.
sopa de ab?bora com cottageReprodução/Internet
Beleza da Alma
“O segredo da felicidade é encontrar a nossa alegria na alegria dos outros” - Alexandre Herculano.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.