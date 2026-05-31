Verde oliva - Reprodução/Instagram

Verde olivaReprodução/Instagram

Publicado 31/05/2026 00:00

O verde oliva é aquela cor que parece básica à primeira vista, mas quando entra no look, faz toda a diferença. Ele fica naquele equilíbrio perfeito entre o neutro e o estiloso, trazendo elegância sem esforço.

Com branco: leve e fresh

Se a ideia é um visual mais claro e fácil de usar no dia a dia, o verde oliva com branco é aposta certa. Fica clean, leve e super arrumadinho. Uma calça verde oliva com uma blusinha branca básica já entrega um look lindo sem complicação.

Com preto: moderno e sofisticado

O preto entra como aquele parceiro que deixa tudo mais marcante. Com o verde oliva, ele cria um contraste elegante e mais urbano. É uma combinação prática, que funciona tanto de dia quanto à noite.

Com tons terrosos: elegante e natural

Bege, marrom e caramelo combinam muito com verde oliva e criam uma proposta super harmônica. O resultado é um visual mais chique, com uma pegada natural e atual, que parece bem pensado, mas é fácil de montar.

Com cores mais ousadas: toque fashion

Se você gosta de sair do básico, pode apostar em mostarda, vinho ou até azul mais intenso. Essas cores dão mais personalidade ao look e deixam o verde oliva ainda mais interessante, sem perder a elegância.

No geral…

O verde oliva é uma cor extremamente versátil, que transita entre o básico e o sofisticado com facilidade. Quanto mais você usa, mais percebe como ele combina com várias propostas. Vale muito incluir peças nesse tom no guarda-roupa.

Sopa de Abóbora com Cottage: receita perfeita para os dias frios

sopa de ab?bora com cottage - Reprodução/Internet

sopa de ab?bora com cottageReprodução/Internet

Tem dias que tudo o que a gente precisa é de uma comidinha quentinha, cremosa e com cara de abraço. E essa sopa de abóbora com cottage é exatamente isso. Além de super fácil de fazer, ela fica leve, saborosa e perfeita para aqueles dias mais frios ou para um jantar sem complicação.

Comece refogando meia cebola picadinha com um dente de alho até aquele cheirinho delicioso tomar conta da cozinha. Depois, coloque a abóbora picada e cubra com água. Deixe cozinhar até ela ficar bem macia, quase desmanchando. Aí vem o truque da cremosidade: bata tudo no liquidificador até virar um creme lisinho e volte para a panela.

Para finalizar, acrescente duas colheres de cottage e misture bem. O queijo deixa a sopa ainda mais cremosa, com aquele toque leve e delicado que faz toda a diferença. Acerte o sal, coloque os temperinhos que você ama e pronto. Uma receita simples, aconchegante e daquelas que dão vontade de repetir.



Beleza da Alma

“O segredo da felicidade é encontrar a nossa alegria na alegria dos outros” - Alexandre Herculano.