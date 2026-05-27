Entender o que causa o frizz é o primeiro passo para montar uma rotina de cuidados mais leve, prática e eficiente - Reprodução/Internet

Entender o que causa o frizz é o primeiro passo para montar uma rotina de cuidados mais leve, prática e eficienteReprodução/Internet

Publicado 27/05/2026 09:35

Olá, meninas!

Sabe aqueles fiozinhos arrepiados que aparecem do nada e parecem ganhar vida própria? O frizz é super comum e, na maioria das vezes, tem tudo a ver com a forma como o cabelo reage à falta de hidratação e à umidade do ambiente. Quando o fio fica mais ressecado e poroso, ele acaba absorvendo essa umidade de um jeito irregular. E aí o frizz aparece.



Alguns hábitos do dia a dia podem deixar isso ainda mais evidente. Água muito quente na lavagem, secador e chapinha sem proteção térmica, excesso de química, atrito com a toalha e até intervalos longos sem hidratação entram nessa lista. E tem aquele detalhe que muita gente percebe na prática: em dias úmidos, o cabelo costuma ficar ainda mais arrepiado.



A boa notícia é que alguns cuidados simples já ajudam bastante a controlar o frizz. Manter uma rotina de hidratação, usar um bom condicionador para selar os fios e apostar em finalizadores que criem uma camada de proteção faz diferença no resultado. Leave-in e óleos leves também costumam ser ótimos aliados para alinhar, dar brilho e deixar o cabelo com um aspecto mais polido.



Na hora de secar, um truque que ajuda muito é trocar a toalha tradicional por uma camiseta de algodão ou uma toalha de microfibra. Como o atrito é menor, o cabelo fica mais preservado e os fiozinhos arrepiados tendem a aparecer menos. Se for usar secador, o protetor térmico continua sendo aquele passo que vale a pena manter na rotina.



E aqui vai uma coisa importante: frizz não significa cabelo malcuidado. Muitas vezes ele faz parte da textura natural dos fios e do movimento que o cabelo tem. O objetivo não precisa ser eliminar completamente, e sim controlar o excesso, cuidar da saúde do cabelo e valorizar a beleza natural que ele já tem.

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