Especialista explica como técnicas atuais estão deixando a cirurgia de silicone menos dolorosa e mais leve - Reprodução/Internet

Especialista explica como técnicas atuais estão deixando a cirurgia de silicone menos dolorosa e mais leveReprodução/Internet

Publicado 25/05/2026 09:50

Olá, meninas!

Se antes colocar silicone significava passar semanas sentindo dor, cheia de limitações e sem conseguir fazer quase nada sozinha, hoje a realidade já é bem diferente. Com os avanços da cirurgia plástica, o pós-operatório ficou muito mais leve, confortável e menos assustador para muitas mulheres.



Atualmente, técnicas modernas de recuperação acelerada, conhecidas como Recovery 24 Hours Rapid (R24R), estão transformando completamente a experiência de quem faz cirurgia de prótese mamária. Em muitos casos, a paciente consegue retomar atividades leves apenas um dia depois da cirurgia, algo que há alguns anos parecia impossível.



Estamos falando de conseguir levantar os braços com mais facilidade, caminhar pela casa, trabalhar no computador e voltar aos poucos à rotina sem aquele sofrimento intenso que muita gente ainda associa ao silicone.



Segundo a cirurgiã plástica Carine Barreto, a principal mudança aconteceu na forma como a cirurgia é realizada hoje. “Antigamente existia uma agressão muito maior aos tecidos e à musculatura. Hoje trabalhamos com técnicas mais delicadas, menor trauma cirúrgico, controle rigoroso do sangramento e protocolos anestésicos modernos, que tornam a recuperação muito mais confortável”, explica.



A médica também esclarece que recuperação em 24 horas não significa que o corpo já cicatrizou totalmente nesse período. O que mudou foi a forma como a paciente consegue se sentir no pós-operatório. “A paciente não está totalmente recuperada em 24 horas, porque existe um processo biológico natural acontecendo. O que mudou é que ela consegue realizar movimentos leves, caminhar, trabalhar no computador e voltar gradualmente à rotina com muito mais conforto”, afirma.



Outro ponto que faz muita diferença é o controle da dor durante a cirurgia. Hoje, anestésicos de longa duração e medicações preventivas ajudam a reduzir bastante o desconforto no pós-operatório. “Em muitos casos, a paciente já consegue levantar os braços no dia seguinte com muito menos limitação do que acontecia antigamente. Isso muda completamente a experiência da cirurgia”, destaca Carine.



Mesmo com uma recuperação mais tranquila, os cuidados continuam sendo super importantes para garantir segurança e um resultado bonito. Afinal, existe uma cicatrização interna acontecendo e ela precisa ser respeitada.



Entre os cuidados mais recomendados estão usar corretamente o sutiã cirúrgico, evitar esforço físico intenso nas primeiras semanas, seguir a medicação prescrita certinho, manter uma boa hidratação e comparecer às consultas de acompanhamento.



A especialista também lembra que cada corpo responde de um jeito. Por isso, nem todas as pacientes entram nesse protocolo de recuperação rápida, especialmente quem faz outras cirurgias associadas ou possui condições específicas de saúde. “Cada organismo responde de uma forma. A prioridade sempre deve ser a segurança”, finaliza.



Com técnicas cada vez mais modernas, a cirurgia de silicone vem deixando para trás aquela imagem de um pós-operatório longo e sofrido. Hoje, muitas mulheres já conseguem viver esse processo de forma muito mais leve, confortável e segura.

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