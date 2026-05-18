O efeito borradinho que deixa a maquiagem mais fresh e eleganteReprodução/Pinterest

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Gardênia Cavalcanti
Olá, meninas!
Amiga, se você ama maquiagem com aquele efeito mais leve, sabe quando parece que você está linda sem esforço? Então segura essa: a tal da blurred make-up chegou com tudo e é exatamente essa vibe.

Depois de fases super marcadas tipo contorno bem definido, pele glow e aquele visual ultra perfeito, agora a proposta mudou completamente. A ideia aqui é suavizar tudo. É como se a maquiagem tivesse um “filtro de câmera” na vida real, sabe? Aquela pele mais difusa, sem linhas duras, bem naturalzinha.

E não é por acaso que essa tendência está bombando. Ela vem muito inspirada na K-beauty, que valoriza menos perfeição e mais autenticidade. Ou seja, não é sobre esconder tudo, mas sobre deixar a pele com cara de pele mesmo.

O mais interessante é que ela funciona super bem no nosso clima. Como usa produtos mais leves e menos brilho, acaba sendo mais confortável ao longo do dia, principalmente no calor. Aquela make que não derrete fácil e ainda fica bonita horas depois.

Agora, sobre o visual em si: esquece contorno super marcado ou boca perfeitamente desenhada. Aqui entra blush bem esfumado, sombra suave e aquele batom com efeito meio borradinho, como se você tivesse aplicado rapidinho e ficou lindo assim mesmo.

E calma, não precisa sair comprando mil produtos novos. O segredo dessa tendência não está no que você usa, mas em como você aplica. A ideia é apostar em base leve, corretivo só onde precisa e esfumar tudo muito bem. Produtos cremosos ajudam bastante a dar esse acabamento mais natural e “derretido” na pele.

No fim das contas, a blurred make é quase um respiro no meio de tantas regras de maquiagem. É mais sobre leveza, praticidade e aquela beleza real, sem esforço exagerado.
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