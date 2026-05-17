'Mounjaro' natural ajuda na saciedade - Reprodução / Internet

'Mounjaro' natural ajuda na saciedadeReprodução / Internet

Publicado 17/05/2026 00:00 | Atualizado 17/05/2026 07:57

O chamado 'Mounjaro natural' virou tendência nas redes sociais como uma alternativa caseira para quem busca mais saciedade e controle da fome. Apesar do nome, ele não substitui o medicamento Mounjaro (tirzepatida), usado no tratamento de diabetes e obesidade, mas ganhou fama por prometer ajudar no apetite de forma natural.

A receita é simples e tem como base três ingredientes ricos em fibras: psyllium, chia e linhaça dourada, geralmente em quantidades iguais. O consumo costuma ser feito diluindo uma colher da mistura em água, suco ou iogurte, cerca de 40 minutos antes das refeições.

Possíveis efeitos no organismo

Aumento da saciedade, ajudando a reduzir a fome ao longo do dia;

Auxílio no funcionamento do intestino;

Contribuição para o controle da glicemia e do colesterol;

Redução da vontade de beliscar entre as refeições.

O que é importante saber



Apesar da popularidade, o “Mounjaro natural” não é uma solução milagrosa. Ele pode funcionar como um apoio dentro de uma rotina equilibrada, mas não substitui uma alimentação saudável nem acompanhamento profissional.



Outro ponto essencial é a hidratação

O consumo de fibras exige ingestão adequada de água para evitar desconfortos intestinais e garantir melhor funcionamento do organismo. No fim, a tendência reflete uma busca crescente por alternativas mais simples e naturais para melhorar a relação com a alimentação, mas sempre com equilíbrio e consciência.

Retenção de líquido: chá com ervas ajuda a desinchar

Chá - reprodução/internet

Chá reprodução/internet

A retenção de líquidos e a celulite estão entre as queixas mais comuns entre as mulheres, deixando a pele com aquele aspecto de “casca de laranja” que incomoda bastante.

Uma opção natural que pode ajudar como apoio no dia a dia é um chá simples com efeito levemente diurético.

Chá para ajudar no inchaço

1 colher de chá de salsa;

1 colher de chá de cavalinha;

1 colher de chá de dente-de-leão;

1 xícara de água quente;

Suco de meio limão.

Basta fazer a infusão das ervas na água quente, coar e adicionar o limão.

O chá pode ajudar a reduzir o inchaço e a sensação de retenção de líquidos, principalmente quando aliado a uma boa hidratação e alimentação equilibrada.



Beleza Natural

“A melhor maneira de agradecer por um belo momento é desfrutá-lo plenamente” - Richard Bach.