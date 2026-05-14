Especialistas em segurança digital explicam como os criminosos agem e dão dicas para evitar prejuízos - Reprodução/Shutterstock

Especialistas em segurança digital explicam como os criminosos agem e dão dicas para evitar prejuízosReprodução/Shutterstock

Publicado 14/05/2026 09:40

Olá, meninas!

Você já recebeu uma mensagem dizendo que sua encomenda foi taxada, um Pix “urgente” de um amigo ou aquele link milagroso com desconto imperdível? Pois é. Se a sensação é de que os golpes digitais estão por toda parte, não é impressão sua.



Uma pesquisa divulgada pela CNDL e pelo SPC Brasil revelou que cerca de 19 milhões de brasileiros sofreram golpes financeiros ou tentativas de fraude nos últimos 12 meses. O levantamento aponta que metade dos entrevistados passou por alguma situação suspeita envolvendo instituições financeiras, aplicativos, compras online ou transferências de dinheiro.



E o mais assustador é que os criminosos estão cada vez mais criativos. Entre os golpes mais comuns aparecem os falsos anúncios em redes sociais, cobranças fake via Pix, boletos fraudulentos e até mensagens enviadas por perfis clonados de amigos e familiares. Tem também aquele clássico “compre agora” de um produto que simplesmente nunca chega.



Outro dado que chama atenção é que muita gente nem percebe que caiu em uma fraude logo de cara. Às vezes começa com um clique inocente em um link enviado por SMS ou WhatsApp e, quando a pessoa percebe, já teve dados vazados ou dinheiro transferido da conta.



Segundo especialistas em segurança digital, os golpistas costumam agir mexendo justamente com o emocional das vítimas: urgência, medo, promoção imperdível ou histórias que parecem vir de alguém conhecido. E, convenhamos, na correria do dia a dia, qualquer um pode acabar se distraindo.



Uma pesquisa recente da Global Anti-Scam Alliance mostrou ainda que 70% dos brasileiros afirmam já ter sido vítimas de algum golpe digital no último ano. O estudo também aponta que cada pessoa recebeu, em média, centenas de tentativas de fraude ao longo do período.



Para tentar escapar dessas armadilhas, alguns cuidados fazem diferença:



• desconfie de links recebidos por mensagem

• nunca faça Pix sem confirmar a identidade da pessoa

• evite salvar senhas no navegador

• ative autenticação em duas etapas nos aplicativos

• confira se o site realmente é oficial antes de comprar



E talvez a dica mais importante hoje seja: não agir no impulso. Golpistas contam justamente com isso.



O problema cresceu tanto que o governo federal sancionou recentemente uma lei que endurece punições para fraudes eletrônicas e uso de “contas laranja”, aquelas usadas para movimentar dinheiro roubado.



No fim das contas, segurança digital virou quase um autocuidado moderno. Porque atualmente não basta só trancar a porta de casa. Também é preciso proteger nossos dados, nossos aplicativos e, claro, o nosso dinheiro.