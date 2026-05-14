Especialistas em segurança digital explicam como os criminosos agem e dão dicas para evitar prejuízosReprodução/Shutterstock

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Gardênia Cavalcanti
Olá, meninas!
Você já recebeu uma mensagem dizendo que sua encomenda foi taxada, um Pix “urgente” de um amigo ou aquele link milagroso com desconto imperdível? Pois é. Se a sensação é de que os golpes digitais estão por toda parte, não é impressão sua.

Uma pesquisa divulgada pela CNDL e pelo SPC Brasil revelou que cerca de 19 milhões de brasileiros sofreram golpes financeiros ou tentativas de fraude nos últimos 12 meses. O levantamento aponta que metade dos entrevistados passou por alguma situação suspeita envolvendo instituições financeiras, aplicativos, compras online ou transferências de dinheiro.

E o mais assustador é que os criminosos estão cada vez mais criativos. Entre os golpes mais comuns aparecem os falsos anúncios em redes sociais, cobranças fake via Pix, boletos fraudulentos e até mensagens enviadas por perfis clonados de amigos e familiares. Tem também aquele clássico “compre agora” de um produto que simplesmente nunca chega.

Outro dado que chama atenção é que muita gente nem percebe que caiu em uma fraude logo de cara. Às vezes começa com um clique inocente em um link enviado por SMS ou WhatsApp e, quando a pessoa percebe, já teve dados vazados ou dinheiro transferido da conta.

Segundo especialistas em segurança digital, os golpistas costumam agir mexendo justamente com o emocional das vítimas: urgência, medo, promoção imperdível ou histórias que parecem vir de alguém conhecido. E, convenhamos, na correria do dia a dia, qualquer um pode acabar se distraindo.

Uma pesquisa recente da Global Anti-Scam Alliance mostrou ainda que 70% dos brasileiros afirmam já ter sido vítimas de algum golpe digital no último ano. O estudo também aponta que cada pessoa recebeu, em média, centenas de tentativas de fraude ao longo do período.

Para tentar escapar dessas armadilhas, alguns cuidados fazem diferença:

• desconfie de links recebidos por mensagem
• nunca faça Pix sem confirmar a identidade da pessoa
• evite salvar senhas no navegador
• ative autenticação em duas etapas nos aplicativos
• confira se o site realmente é oficial antes de comprar

E talvez a dica mais importante hoje seja: não agir no impulso. Golpistas contam justamente com isso.

O problema cresceu tanto que o governo federal sancionou recentemente uma lei que endurece punições para fraudes eletrônicas e uso de “contas laranja”, aquelas usadas para movimentar dinheiro roubado.

No fim das contas, segurança digital virou quase um autocuidado moderno. Porque atualmente não basta só trancar a porta de casa. Também é preciso proteger nossos dados, nossos aplicativos e, claro, o nosso dinheiro.