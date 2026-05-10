Dia das Mães - Reprodução/Internet

Dia das MãesReprodução/Internet

Publicado 10/05/2026 00:00

Tem datas que chegam e tocam a gente de um jeito diferente, e posso dizer a vocês que o Dia das Mães é assim!

É quase impossível falar desse domingo sem que a memória puxe uma lembrança, um cheiro de comida vindo da cozinha, um colo que acolheu nos dias difíceis, um conselho dado na hora certa ou até aquele olhar que dizia tudo sem precisar de palavra nenhuma.

Ser mãe é viver um amor que se reinventa todos os dias. É cuidar, proteger, ensinar e, muitas vezes, aprender junto. É ter coragem quando o coração está apertado, é seguir em frente mesmo no cansaço e encontrar delicadeza nos pequenos gestos. E aqui vale dizer: mãe não é só quem gera. Mãe também é quem acolhe, quem acompanha, quem estende a mão, quem escolhe amar e estar presente.

Gosto de pensar que o Dia das Mães também é um convite para a gente desacelerar um pouquinho e prestar atenção no que realmente importa. Às vezes, o presente mais bonito está num abraço demorado, numa conversa sem pressa, numa visita, numa lembrança compartilhada à mesa. São esses instantes simples que ficam guardados para sempre.

E para quem vive esse dia com saudade, com ausência ou com emoções misturadas, também existe espaço. O amor não desaparece. Ele muda de lugar, ganha outras formas e continua morando dentro da gente.

Neste Dia das Mães, meu desejo é que o afeto fale mais alto. Que a ternura encontre espaço na correria da vida. E que cada mulher que já cuidou, acolheu, amou e fez florescer o melhor em alguém sinta-se abraçada e celebrada.

Torta de maçã: receita maravilhosa para celebrar o Dia das Mães

Torta de maçã - Reprodução/Internet

Torta de maçãReprodução/Internet

Neste Dia das Mães, uma sobremesa simples e cheia de carinho faz toda a diferença à mesa. Essa torta de maçã com sorvete é perfeita para fechar o almoço com um toque especial. O cheirinho que toma conta da cozinha já deixa o clima ainda mais gostoso.

Para preparar, você vai precisar de 1 quilo de maçã-verde, 200 gramas de açúcar, 2 colheres de chá de canela em pó, 100 gramas de manteiga sem sal e sorvete de creme para servir.

Comece descascando as maçãs, retire as sementes e corte em fatias. Em uma panela, derreta a manteiga e acrescente as maçãs, o açúcar e a canela. Cozinhe até que elas fiquem macias e levemente caramelizadas. Depois, coloque em uma travessa, leve ao forno até dourar e sirva ainda morna com uma bola de sorvete de creme. Fica delicada, acolhedora e com aquele sabor de receita feita para compartilhar.



Beleza da Alma

"Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga" – Carlos Drummond de Andrade.

