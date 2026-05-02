A data reforça a importância de consumir com responsabilidade sem abrir mão do saborReprodução/Internet

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Gardênia Cavalcanti
Olá, meninas!
Amiga, vamos falar de um ingrediente que vive salvando nossas refeições corridas, mas que também tem uma história muito maior do que a gente imagina? Sim, ele mesmo: o atum. E olha que curioso, esse peixe tão presente no nosso dia a dia tem até uma data especial, o Dia Mundial do Atum, celebrado em 2 de maio.

A data foi criada pela Organização das Nações Unidas com um objetivo que vai muito além de comemorar. A ideia é chamar atenção para a importância desse peixe nos oceanos, na economia e, claro, no nosso prato, além de reforçar a necessidade de consumir de forma consciente.

Porque assim, não é exagero dizer que o atum é um fenômeno global. Ele está entre os peixes mais consumidos do mundo, presente em diferentes culturas e receitas. Do sanduíche rápido ao prato mais elaborado, ele é aquele tipo de alimento que se encaixa em tudo.

E não é só pela praticidade, viu? Do ponto de vista nutricional, ele também entrega muito. Rico em proteínas e cheio de nutrientes importantes, como os famosos ácidos graxos que ajudam na saúde do coração, o atum virou um aliado para quem busca uma alimentação equilibrada sem complicação.

Mas nem tudo são flores. Justamente por ser tão querido, o atum acabou entrando em um alerta importante. A pesca em excesso tem colocado algumas espécies em risco, o que acende aquele sinalzinho de atenção que a gente não pode ignorar.

É aí que o Dia Mundial do Atum entra como um lembrete necessário. Não é sobre parar de consumir, mas sobre fazer escolhas mais conscientes. Optar por produtos de origem responsável, valorizar práticas sustentáveis e entender que pequenas atitudes fazem diferença já é um ótimo começo.

E tem mais um detalhe que muita gente nem imagina. O atum também movimenta a economia de vários países e garante o sustento de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, quando a gente fala sobre preservar essa espécie, não é só sobre meio ambiente, mas também sobre impacto social.

No fim das contas, esse dia vem com aquela reflexão leve, mas importante. Dá para continuar contando com o atum nas refeições práticas do dia a dia, sim. Mas com um olhar mais atento, mais consciente e mais conectado com o todo.
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