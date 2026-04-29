Truques de styling que deixam a jardineira muito mais interessante - Reprodução/Internet

Truques de styling que deixam a jardineira muito mais interessanteReprodução/Internet

Publicado 29/04/2026 09:38

Olá, meninas!

Sabe aquela peça que parece simples, mas quando você veste já muda completamente o look? A jardineira tem exatamente esse poder. Ela saiu daquele visual mais “campestre” de antigamente e hoje aparece super atual, urbana e cheia de estilo, perfeita pra quem quer praticidade sem abrir mão de um toque fashion



E o melhor é que, apesar de muita gente achar difícil de combinar, ela é muito mais versátil do que parece. Dá pra criar produções básicas, arrumadinhas e até mais ousadas, tudo depende de como você monta o look.



Começando pelo clássico dos clássicos: jardineira com camiseta. Aquela t-shirt básica já resolve tudo e entrega um visual confortável, perfeito pro dia a dia. Se quiser dar um charme a mais, vale brincar com estampas ou apostar em um cropped nos dias mais quentes



Agora, se a ideia for deixar o look mais feminino ou delicado, troca a camiseta por uma blusinha mais trabalhada. Pode ser renda, tecido mais leve ou até uma camisa. Isso já transforma completamente a proposta e deixa tudo com uma carinha mais arrumada, sabe?



Outra forma fácil de dar um up é investir nas sobreposições. Um blazer, uma jaqueta ou até um tricô mais soltinho mudam o mood na hora e ainda ajudam a adaptar a jardineira pra dias mais fresquinhos



E não precisa ficar presa só ao jeans, viu? Apesar de ser o modelo mais popular, existem versões em couro, coloridas ou estampadas que deixam o visual muito mais interessante e moderno. É aquele tipo de peça que já chama atenção sozinha



Ah, e o calçado faz toda diferença. Tênis deixa tudo mais casual, enquanto botas, sapatilhas ou até um salto conseguem deixar a produção mais elegante rapidinho



Se você gosta de looks mais fashionistas, vale apostar no monocromático, tipo tudo no mesmo tom. Fica super chique sem esforço nenhum. E pra quem quer levar a jardineira até pro trabalho, é só combinar com peças mais clássicas, como camisa e sapatos mais alinhados.

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