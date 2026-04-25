Tendência queridinha do momento, o pink deixa qualquer look mais poderosoReprodução/Pinterest
E o mais legal é que não existe só um jeito de usar. Pelo contrário! O rosa é super versátil e vive aparecendo como tendência nas nail arts justamente por isso, porque dá pra brincar muito com ele e criar efeitos bem diferentes .
Se você ama um visual mais romântico, pode apostar sem medo em flores, corações ou até uma francesinha repaginada. Fica aquele charme, bem feminino e delicado, perfeito pra quem gosta de algo mais clássico, mas com um toque atual.
Agora, se a ideia é sair do básico, o pink também segura super bem propostas mais modernas. Sabe aquelas unhas com linhas abstratas, misturas de estampas ou até um animal print? Então, tudo isso ganha outra vida quando entra o rosa mais vibrante, deixando o look mais estiloso e nada óbvio .
E tem também as opções pra quem ama brilho, porque sim, o pink combina MUITO com glitter, efeitos cromados e até aquele acabamento metalizado que está super em alta. Esse tipo de esmaltação deixa as unhas com um ar mais fashionista e cheio de personalidade .
Ah, e não posso deixar de falar dos efeitos que estão bombando, tipo degradê, 3D e até aquelas unhas com “aura”, que ficam super diferentes e modernas. São ótimas opções pra quem quer inovar sem abrir mão do rosa .
No fim das contas, o rosa pink é isso: uma cor que vai do fofinho ao poderoso em segundos. Você pode usar pra um date, uma festa ou até no dia a dia, porque ele sempre dá aquele up no visual.
Ou seja, se a ideia é arrasar na nail art, pode apostar nele sem pensar duas vezes. Porque com rosa pink… não tem erro.
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