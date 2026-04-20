Segurança, carisma e aquele brilho único marcaram sua participação no desfile - Reprodução/Redes sociais

Segurança, carisma e aquele brilho único marcaram sua participação no desfileReprodução/Redes sociais

Publicado 20/04/2026 09:59

Olá, meninas!

Sabe aquele tipo de mulher que atravessa décadas sendo sinônimo de charme, elegância e personalidade? Então é exatamente isso que a Helo Pinheiro continua sendo e provou mais uma vez que não existe prazo de validade pra brilhar.



Aos 82 anos, ela simplesmente roubou a cena na Rio Fashion Week, no Rio, com aquela presença que não precisa pedir atenção, ela naturalmente conquista. A eterna Garota de Ipanema cruzou a passarela com uma segurança e leveza de dar inveja, mostrando que estilo é muito mais atitude do que idade.



E olha, não foi só um desfile qualquer, não. Helô surgiu linda com produções que valorizavam seu corpo e sua história, desde um look jeans moderno até um maiô cheio de brasilidade, daqueles que fazem a gente sentir orgulho só de olhar.



Teve também aquele momento gostoso, cheio de energia boa, quando ela dividiu a passarela com a família, incluindo a neta, e até se jogou no samba, arrancando aplausos e sorrisos de todo mundo ali. Porque, claro, Helô não desfila, ela encanta.



E vamos combinar? Ela não é só um ícone da moda, é um símbolo de uma época inteira. Foi ela quem inspirou a clássica Garota de Ipanema, e continua, até hoje, inspirando mulheres a se sentirem bonitas, confiantes e donas de si em qualquer fase da vida.



No fim das contas, Helo Pinheiro não só brilhou, ela lembrou pra todo mundo que elegância de verdade vem de dentro e isso só melhora com o tempo.