A nova geração de noivas aposta em looks atemporais e cheios de estilo - Joy Strotz

A nova geração de noivas aposta em looks atemporais e cheios de estiloJoy Strotz

Publicado 16/04/2026 09:37

Olá, meninas!

A New York Bridal Week, uma das semanas de moda de noivas mais importantes do mundo, aconteceu recentemente e, amiga, é dela que saem aquelas tendências que a gente vê bombando nos casamentos mais lindos. E não é só vestido, viu? Cabelo e maquiagem também entram forte nesse radar.



No meio de tantos vestidos deslumbrantes cruzando a passarela, a beleza vem com uma pegada super chic e natural. Sabe aquela pele iluminada com cara de saudável? Então. Os olhos aparecem em tons terrosos, bem elegantes, e os lábios ganham destaque com vermelhos mais quentinhos. Tudo muito leve, mas com pontos estratégicos que fazem toda a diferença, criando um equilíbrio lindo entre frescor e intensidade.



Essa vibe é uma das apostas do beauty artist Marcello Costa, que está cuidando da beleza de 14 desfiles nesta temporada. E ele vai além de seguir tendência, viu? A ideia é valorizar a individualidade de cada noiva e criar uma imagem que continue linda mesmo com o passar dos anos.



Os cabelos aparecem mais longos, com aquelas ondas leves que dão um ar romântico e fluido, sabe? Já a maquiagem vem com mais profundidade, destacando olhos em tons marrons e lábios em vermelho rosado. “Mesmo nas propostas mais intensas, o equilíbrio é mantido para preservar a elegância e a atemporalidade”, destaca Marcello Costa.



Ao mesmo tempo, também tem espaço para uma beleza mais delicada e clean, com makes suaves em tons rosados e cabelos mais polidos. E tem mais: penteados mais soltinhos, com aquele ar meio despretensioso, trazendo movimento e modernidade. “Outro destaque é a forma como acessórios e joias são incorporados aos penteados, substituindo coroas tradicionais por elementos integrados ao cabelo, em uma releitura contemporânea de referências dos anos 90”. Reforça ele.



No fim das contas, todas essas propostas mostram uma mudança bem clara na forma de enxergar a beleza das noivas. Marcello Costa conclui que mais do que seguir tendências, a noiva busca se reconhecer em sua imagem, fazendo escolhas que tenham a ver com quem ela é e que criem memórias de verdade.



E sabe o mais interessante? Essa mistura de minimalismo com maximalismo dá total liberdade: dá pra ser mais discreta ou mais marcante, mas sempre com personalidade.



Com o fim da temporada, uma coisa fica clara: a noiva contemporânea está cada vez mais autêntica, apostando em uma beleza que mistura naturalidade, romantismo e muita expressão pessoal.