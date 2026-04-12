ANIMAL PRINT - Reprodução/Redes sociais

ANIMAL PRINTReprodução/Redes sociais

Publicado 12/04/2026 00:00

Animal print é aquele clássico que vai e volta, mas nunca sai de cena. Mesmo sendo super estiloso, muita gente ainda fica com um pé atrás na hora de usar, com medo de exagerar. Mas a verdade é que dá sim para montar looks lindos, modernos e equilibrados.

Essa estampa é muito mais versátil do que parece e funciona tanto em produções mais arrumadas quanto nas mais casuais. Para começar sem erro, a dica é apostar em uma peça de destaque e combinar com itens básicos. Sabe aquela blusinha de oncinha? Fica perfeita com jeans ou peças pretas.

Se a ideia for ousar um pouquinho mais, vale investir em uma calça estampada, como as de zebra, que estão super em alta. Como ela já chama atenção, é só equilibrar com uma parte de cima neutra.

Vestidos com animal print também são uma ótima escolha e podem ir do romântico ao mais poderoso. Um truque simples é combinar com tênis, deixando o visual mais leve e casual.

Nos dias mais fresquinhos, casacos e jaquetas com essa estampa ajudam a transformar produções básicas sem esforço. E, se você ainda estiver insegura, comece pelos acessórios, como bolsas ou sapatos, que já dão um toque fashion.

Para quem gosta de ousar, o mix de estampas também está liberado, mas o segredo é manter o equilíbrio.

No fim das contas, o animal print não precisa ser complicado. Combinando com peças neutras e escolhendo bem como usar, ele deixa qualquer look mais interessante e cheio de personalidade.

Cuscuz doce com coco: receita fácil para adoçar o dia

Cuscuz doce com coco - Reprodução/Internet

Cuscuz doce com cocoReprodução/Internet

Se você ama uma sobremesa quentinha, cremosa e com gostinho de casa, esse cuscuz doce de arroz com coco vai te conquistar! E o melhor: fica pronto em cerca de 30 minutinhos, perfeito para matar a vontade de doce sem complicação.

A receita rende duas porções e é bem fácil de fazer. Você vai precisar de uma xícara de flocão de arroz, uma colher de sopa de açúcar, uma pitadinha de sal, um quarto de xícara de água, meia xícara de coco ralado fresco, uma colher de sopa de margarina, além de coco queimado para decorar e leite condensado para finalizar.

Para preparar, mistura o flocão com o açúcar e o sal, adiciona a água e deixa hidratar por 10 minutinhos. Depois, incorpora o coco ralado, coloca na cuscuzeira e cozinha por cerca de 10 minutos após levantar fervura.

Assim que tirar do fogo, espalha a margarina por cima, finaliza com o coco queimado e, se quiser, um fio de leite condensado. Sirva quentinho, que é quando fica mais gostoso!



Beleza da Alma

“A virtude consiste em saber encontrar o meio-termo entre dois extremos” - Aristóteles.

