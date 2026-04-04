Como misturar peças e criar produções mais interessantes no dia a dia - Reprodução/Pinterest

Como misturar peças e criar produções mais interessantes no dia a diaReprodução/Pinterest

Publicado 04/04/2026 09:34

Olá, meninas!

Amiga, se tem um truque de styling que salva qualquer look no outono é a sobreposição. E não é só pra se proteger do frio, viu? Ela tem o poder de transformar produções básicas em algo muito mais interessante, com aquela carinha de look bem pensado, mesmo quando você montou tudo em cinco minutos.



A ideia é simples e deliciosa de testar. Misturar peças, brincar com comprimentos e combinar tecidos diferentes. É esse jogo de camadas que deixa tudo mais rico e cheio de personalidade.



Sabe aquele cropped que você ama? Ele pode ganhar uma nova vida por cima de uma camisa ou de uma blusa mais ajustada. Fica moderno, estiloso e com um toque fashionista que faz toda a diferença.



Os vestidos de verão também não precisam ficar guardados. Dá pra trazer eles pro outono sem esforço, é só adicionar uma jaqueta, um blazer ou um tricô por cima. O resultado é um look versátil e perfeito pra meia-estação.



A meia calça entra como uma aliada poderosa. Além de aquecer, ela deixa a produção mais elegante e dá um acabamento mais arrumado.



Pra quem gosta de um visual mais descolado, vale apostar em shorts ou bermudas combinados com peças mais quentinhas na parte de cima. Esse contraste deixa o look atual e cheio de atitude.



E aquela dupla básica de saia com regata também funciona super bem. É só completar com um casaco ou cardigan e pronto, você já tem uma produção com cara de outono.



No fim, a sobreposição é isso. Um jeito inteligente de reinventar o que você já tem no armário e montar looks estilosos sem complicação. E vamos combinar, a gente ama quando parece elaborado, mas é fácil de fazer.