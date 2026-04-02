Abordagem lúdica e humanizada ajuda crianças com autismo a enfrentarem o medo do dentista - Reprodução

Abordagem lúdica e humanizada ajuda crianças com autismo a enfrentarem o medo do dentistaReprodução

Publicado 02/04/2026 09:37

Olá, meninas!

Amiga, você já parou pra pensar como pode ser desafiador levar uma criança com autismo ao dentista? Pois é… e é justamente sobre isso que a gente precisa falar, ainda mais com o Dia Mundial da Conscientização do Autismo chegando, no dia 2 de abril.



Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 100 crianças no mundo está dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Aqui no Brasil, já são mais de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas, e a maior incidência está entre crianças de 5 a 9 anos, de acordo com dados recentes do IBGE.

Um olhar mais atento para o desenvolvimento infantil e suas diferenças Reprodução/Internet

Agora vem a parte linda dessa história: existem profissionais que estão transformando completamente essa experiência. Um deles é o odontopediatra Paulo Bonavides, ou melhor, o querido Tio Paulo. Especialista no atendimento de crianças autistas, ele criou uma forma super diferente, e encantadora, de cuidar dos pequenos.Com uma pegada totalmente lúdica, inspirada no universo do circo, sim, ele também é ator, Tio Paulo usa histórias, brincadeiras e muita interação para conquistar a confiança das crianças. E isso faz toda a diferença! O que antes podia ser um momento de medo e tensão vira uma experiência mais leve, acolhedora e até divertida.Essa abordagem humanizada ajuda a reduzir a ansiedade e facilita, e muito, a realização dos tratamentos, principalmente para crianças com necessidades específicas. É aquele tipo de cuidado que vai além da técnica, sabe? É sobre empatia, conexão e respeito ao tempo de cada criança.Hoje, Tio Paulo atende em consultórios em São Paulo e Santos e também atua na Universidade São Leopoldo Mandic, em Campinas. Lá, além de cuidar dos pacientes, ele também ajuda a formar novos profissionais, mostrando na prática como adaptar o atendimento odontológico para quem precisa de um olhar mais sensível.E nesse Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a ideia é justamente essa: falar mais sobre inclusão, mostrar como o atendimento humanizado é essencial e reforçar que, com carinho e criatividade, dá sim pra transformar a ida ao dentista em um momento muito mais tranquilo, e até cheio de sorrisosAh, e só pra você conhecer melhor, o Tio Paulo é odontopediatra, professor universitário e ator, natural de Santos. Ele se formou em Odontologia pela Unisanta, é especialista em odontopediatria, tem pós-graduação em atendimento a pacientes especiais e também mestrado na área. Uma inspiração, né?