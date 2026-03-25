Sol, estresse e rotina desregulada também influenciam nas marcas do tempo - Reprodução/Internet

Sol, estresse e rotina desregulada também influenciam nas marcas do tempoReprodução/Internet

Publicado 25/03/2026 09:35 | Atualizado 25/03/2026 10:53

A gente começa a perceber uma linhazinha aqui, outra ali… e quando vê, já está encarando as rugas no espelho com aquela mistura de curiosidade e leve desespero. Mas calma. Envelhecer é natural, e a pele realmente muda com o passar do tempo. Ela vai perdendo firmeza, elasticidade, hidratação… e sim, isso abre espaço para as rugas aparecerem.

Só que não é só a idade que entra nessa conta, viu? O Dr. Franklin Veríssimo, especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Albert Einstein, explica que dá, sim, para suavizar esses sinais e recuperar aquele viço bonito da pele — desde que o tratamento seja seguro e personalizado.

E ele deixa bem claro:

“As rugas fazem parte do processo de envelhecimento, mas surgem de forma mais acentuada quando há fatores externos envolvidos, como exposição solar excessiva, tabagismo, estresse e má alimentação”, explica o Dr. Veríssimo. “O segredo está em compreender a causa e adotar o tratamento adequado para cada tipo de pele e estágio do envelhecimento.”

Ou seja, não é só o tempo passando. Sol demais, cigarro, estresse acumulado, alimentação desregulada… tudo isso acelera o processo. É quase como se a pele fosse contando a nossa história.

Entre os tratamentos queridinhos do momento estão os bioestimuladores de colágeno, que ajudam o próprio corpo a produzir a proteína que sustenta a pele, e a toxina botulínica, o famoso botox, que atua principalmente nas rugas de expressão. E ele explica assim:

“São procedimentos minimamente invasivos, realizados em consultório, que oferecem resultados progressivos e naturais”, comenta o especialista.

Nada daquela ideia de transformação radical. A proposta é algo mais leve, mais gradual, mais você — só que com a pele mais descansada.

E não adianta querer milagre só no consultório, tá? O próprio médico reforça que skincare não é frescura, é manutenção mesmo:

“Não adianta realizar procedimentos se o paciente não mantém uma rotina de cuidados em casa. O uso de filtro solar, antioxidantes e cremes hidratantes é fundamental para prolongar os resultados e prevenir o aparecimento de novas rugas. Importante obter orientação médica personalizada sobre cuidados para cada tipo de pele”, orienta.

Ou seja: protetor solar todo santo dia, hidratação em dia e produtos adequados para a sua pele. Sem isso, nenhum procedimento faz mágica sozinho.

O mais interessante é que a tendência atual não é ficar com o rosto “esticado” ou sem expressão. Muito pelo contrário. Ele explica:

“A beleza natural está em alta. O objetivo não é eliminar completamente as rugas, mas sim suavizá-las e preservar a identidade facial, garantindo equilíbrio e bem-estar. Esse é o meu conceito de trabalho ”, reforça.

E isso muda completamente a perspectiva, né? Não é sobre apagar quem você é, mas sobre cuidar da sua pele de um jeito que te faça se sentir bem.

No fim, como ele mesmo conclui:

“O envelhecimento é inevitável, mas o modo como lidamos com ele pode ser transformado com conhecimento, tecnologia e cuidado individualizado”, conclui Dr Franklin.

Envelhecer faz parte. Mas envelhecer se sentindo bonita, segura e dona das próprias escolhas… isso é poder.