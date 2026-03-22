Não existe quantidade exata de água que funcione para todos - REPRODUÇÃO DE INTERNET

Não existe quantidade exata de água que funcione para todosREPRODUÇÃO DE INTERNET

Publicado 22/03/2026 00:00

A gente até esquece, mas a água é a bebida mais natural da vida. E por mais automático que seja beber água, vale o lembrete: seu corpo precisa muito dela.

Aproveitando que neste domingo é celebrado o Dia Mundial da Água, conversei com a Dra. Ana Paula Peclat, médica especialista em Angiologia pela SBACV, que reforça a importância da hidratação para a circulação: “beber água adequadamente ajuda o corpo a manter um volume circulante normal e evita maior hemoconcentração. Isso diminui o risco de formar trombos dentro das veias, pois melhora a viscosidade do sangue”.

Mas é importante ajustar as expectativas, segundo a Dra.: “quando falamos de varizes, os fatores mais importantes são herança genética, idade, gravidez, obesidade, tipo de trabalho exercido e disfunção das válvulas das veias”, explica.

A sensação de pernas pesadas também não está diretamente ligada à falta de água. “Tem relação com insuficiência venosa, que gera aumento da pressão dentro das veias”, diz. Já o cansaço no fim do dia é outro clássico: “é um sintoma muito típico de sobrecarga venosa”, comum após longos períodos em pé ou sentado.

Na prática, não existe uma quantidade exata de água que funcione para todo mundo. O ideal é manter hidratação regular ao longo do dia, ajustada à rotina.

E para cuidar da circulação de verdade, vale ir além do copo de água. Caminhar regularmente, evitar longos períodos parado, elevar as pernas e usar meias de compressão quando houver indicação médica fazem diferença.

Beleza sem excesso: a make leve que dominou o tapete vermelho

MAKE SEM EXAGERO - REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

MAKE SEM EXAGEROREPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sabe aquela maquiagem de tapete vermelho que é linda, mas ao mesmo tempo leve e super natural? É exatamente esse o estilo de Nina Park, uma das maquiadoras mais disputadas de Hollywood.

Queridinha de famosas como Zoë Kravitz, Emma Stone e Mia Goth, ela foge dos excessos e aposta em uma beleza que valoriza o que você já tem. A pele é sempre o grande destaque, com aquele glow natural que parece vir de dentro, nada pesado ou marcado demais.

Outro truque que virou marca registrada são os lábios levemente esfumados, que dão volume de forma sutil e elegante. Nos olhos, a ideia segue a mesma linha: delineados delicados, sombras suaves e, às vezes, só um toque de brilho.

No fim, o segredo é simples e chique: menos produto, mais naturalidade, aquele efeito fresh que a gente ama.



Beleza da Alma

“É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer” – Aristóteles.