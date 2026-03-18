Criativo e cheio de estilo, o recipiente em formato de bolsa virou destaque entre os produtos promocionais do filmeDivulgação
Sim, uma bolsa de verdade. O item é vermelho, tem alça e até um pingente dourado em formato de salto alto, remetendo diretamente ao universo da moda que marcou o primeiro filme. A ideia é transformar a experiência do cinema em algo ainda mais divertido e, claro, super instagramável.
O acessório foi pensado para ajudar na divulgação de O Diabo Veste Prada 2, sequência do longa que virou clássico para quem ama moda, cultura pop e aquele drama delicioso de bastidores de revista.
Além de servir para a pipoca durante a sessão, a bolsa também tem cara de item de colecionador. Muita gente já está de olho nela como lembrança do filme. Afinal, é o tipo de objeto que facilmente sai do cinema direto para as redes sociais.
A expectativa em torno da continuação também é grande porque o elenco original deve voltar às telas. Nomes como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci estão ligados ao projeto, o que só aumenta a curiosidade dos fãs.
Enquanto a estreia não chega, uma coisa já ficou clara: até a pipoca resolveu entrar no clima fashion dessa história. E convenhamos, poucas coisas combinam tanto com cinema quanto moda, nostalgia e um acessório estiloso desses.
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