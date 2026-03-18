Criativo e cheio de estilo, o recipiente em formato de bolsa virou destaque entre os produtos promocionais do filme - Divulgação

Criativo e cheio de estilo, o recipiente em formato de bolsa virou destaque entre os produtos promocionais do filmeDivulgação

Publicado 18/03/2026 09:32

Olá, meninas!

A continuação de O Diabo Veste Prada ainda nem chegou aos cinemas, mas já tem gente enlouquecida com um detalhe bem fashion que surgiu para divulgar o novo filme. Nos Estados Unidos, algumas redes de cinema decidiram apostar em algo diferente na hora de vender pipoca. Em vez do tradicional balde, criaram um recipiente em formato de bolsa.



Sim, uma bolsa de verdade. O item é vermelho, tem alça e até um pingente dourado em formato de salto alto, remetendo diretamente ao universo da moda que marcou o primeiro filme. A ideia é transformar a experiência do cinema em algo ainda mais divertido e, claro, super instagramável.



O acessório foi pensado para ajudar na divulgação de O Diabo Veste Prada 2, sequência do longa que virou clássico para quem ama moda, cultura pop e aquele drama delicioso de bastidores de revista.



Além de servir para a pipoca durante a sessão, a bolsa também tem cara de item de colecionador. Muita gente já está de olho nela como lembrança do filme. Afinal, é o tipo de objeto que facilmente sai do cinema direto para as redes sociais.



A expectativa em torno da continuação também é grande porque o elenco original deve voltar às telas. Nomes como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci estão ligados ao projeto, o que só aumenta a curiosidade dos fãs.



Enquanto a estreia não chega, uma coisa já ficou clara: até a pipoca resolveu entrar no clima fashion dessa história. E convenhamos, poucas coisas combinam tanto com cinema quanto moda, nostalgia e um acessório estiloso desses.