Depois de brilhar nas passarelas e conquistar as fashionistas, o broche prova que estilo também mora nos pequenos detalhes - Reprodução/Internet

Depois de brilhar nas passarelas e conquistar as fashionistas, o broche prova que estilo também mora nos pequenos detalhesReprodução/Internet

Publicado 12/03/2026 09:33

Olá, meninas!

Sabe aquele broche que muita gente lembra da avó, guardado numa caixinha de joias ou preso em um casaco antigo? Pois pode acreditar: ele voltou com tudo — e agora virou o queridinho das fashionistas. O acessório, que durante muito tempo ficou associado a um estilo mais clássico, ganhou uma releitura moderna e está aparecendo de forma super criativa nos looks da temporada.



A febre começou a se espalhar pelas passarelas internacionais e ganhou força depois da última edição da New York Fashion Week, onde o broche apareceu em diferentes propostas e estilos. Marcas como Coach, Ralph Lauren e Schiaparelli mostraram que o acessório tem muito mais personalidade do que a gente imagina. Ele pode ser minimalista, divertido, delicado ou super marcante — tudo depende da forma como você escolhe usar.



E aqui vai um detalhe importante: o broche não é só um enfeite bonito. Ele tem o poder de mudar completamente a leitura de um look. É quase como se fosse um recado silencioso que a roupa manda. Dependendo do modelo, ele comunica sensações diferentes. Os de flores ou com pérolas, por exemplo, trazem uma delicadeza instantânea. Já as versões com pedrarias chamam atenção e dão mais presença ao visual. E aqueles com formas mais estruturadas passam uma imagem de força e elegância.



Outro ponto que faz toda a diferença é onde você decide colocar o broche. Na lapela de um blazer, ele deixa o look mais organizado e elegante. Na gola da camisa, conduz o olhar e vira o destaque da produção. Preso em um tricô, transforma um visual simples em algo muito mais sofisticado. E até em vestidos ele aparece, trazendo um toque moderno e cheio de estilo.



Tem também a questão da proporção, que é quase um segredinho de styling. Broches maiores criam impacto e viram protagonistas do look. Já os menores são mais discretos e trazem um ar refinado, perfeito para quem gosta de elegância sem exagero. Muitas vezes, um único broche bem escolhido já resolve todo o visual.



O mais interessante dessa tendência é justamente isso: elegância não significa usar mais coisas, mas escolher melhor. Um detalhe pequeno pode transformar completamente o look — e o broche prova isso lindamente.



Então, se você tem algum guardado por aí, talvez seja a hora perfeita de tirá-lo da gaveta. Porque aquele acessório cheio de história voltou ao radar da moda e promete brilhar muito nesta temporada.

Curtiram as dicas? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na Band Rio, a partir das 13h40.