DIA INTERNACIONAL DA MULHER - Reprodução/Internet

Publicado 08/03/2026 00:00

Neste 8 de março, quero convidar você para uma reflexão que vai além das flores e dos parabéns. Quero falar sobre nós, sobre o que realmente nos nutre e sobre a força que carregamos em um momento tão complexo, marcado também pelos números de violência contra as mulheres. Em meio a tantas demandas, como podemos nos honrar de verdade?

Quando ouvimos a palavra “autocuidado”, muitas vezes pensamos em uma máscara facial ou um banho relaxante. E sim, isso é maravilhoso. Mas o verdadeiro autocuidado vai além. Ele está na coragem de dizer “não” ao que descarrega nossa energia, de estabelecer limites e proteger nossa paz. Está também em desacelerar, silenciar o mundo lá fora e ouvir a própria voz.

Autocuidado também é nutrir a mente, cuidar da saúde mental e fortalecer laços com outras mulheres, criando redes de apoio e acolhimento.

Neste dia, que tal ressignificarmos os presentes? Mais do que objetos, podemos celebrar com aquilo que nos fortalece: conhecimento, experiências e apoio. Às vezes, um gesto de cuidado ou uma oportunidade compartilhada já é um presente cheio de propósito.

Que possamos olhar para a mulher no espelho com mais gentileza, honrar nossas lutas e seguir em frente juntas. Porque quando uma mulher se fortalece, ela abre caminhos para muitas outras.

Tudo o que machuca não é amor. Diga não a todo tipo de violência. Você merece respeito, cuidado e amor.

Feliz Dia da Mulher!

Aprenda a fazer: torta de chocolate com só 2 ingredientes

TORTA DE CHOCOLATE - reprodução/internet

Sabe aquela sobremesa que parece super elaborada, mas é fácil de fazer? A torta de chocolate criada pela nutricionista Fernanda Esquitino é exatamente assim. A receita leva apenas 380g de chocolate 70% e 6 ovos, mas tem textura densa e sabor intenso.

Para preparar, derreta o chocolate, separe as claras das gemas e bata as claras em neve. Misture as gemas ao chocolate derretido e, depois, incorpore delicadamente as claras à massa.

Leve ao forno por 45 minutos a 180 °C e pronto. A torta fica deliciosa servida gelada, com nibs de cacau ou frutas vermelhas.

"A simplicidade dos ingredientes contrasta com o resultado. É o tipo de receita que funciona tanto no dia a dia quanto como estrela de um jantar especial. Uma sobremesa que abraça sem pesar”, diz a nutricionista.



Beleza da Alma

“Não há limite para o que nós, como mulheres, podemos conquistar” - Michelle Obama.