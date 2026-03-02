Brasileiros ainda buscam modelos de relação que combinem mais com suas necessidades emocionais e práticas - Reprodução/Internet

Brasileiros ainda buscam modelos de relação que combinem mais com suas necessidades emocionais e práticasReprodução/Internet

Publicado 02/03/2026 09:50

Olá, meninas!

Parece que o amor depois dos 40 está vivendo a sua melhor fase, viu? Um estudo da Ipsos mostrou que a Geração X, aquela turma entre 45 e 60 anos, é simplesmente a mais satisfeita com a vida amorosa e sexual no Brasil. Segundo a pesquisa Ipsos Love Life Satisfaction 2026, 67% dessas pessoas dizem estar felizes com seus relacionamentos e experiências afetivas. E olha que elas passaram na frente dos Millennials, com 61%, e da Geração Z, com 57%.



O levantamento ouviu cerca de mil pessoas entre 16 e 74 anos e trouxe uma conclusão que a gente até imagina, mas agora tem número para comprovar: a maturidade faz bem para o coração — e para o resto também. Com o tempo, vem mais autoconhecimento, expectativas mais pé no chão e relações com objetivos mais claros. Nada de joguinho, nada de pressão desnecessária. É aquela fase em que você já sabe o que quer e, principalmente, o que não quer.



Mas nem tudo são flores. De forma geral, o Brasil ainda aparece com níveis de satisfação abaixo de outros países da América Latina. Ou seja, muita gente ainda está buscando um modelo de relacionamento que realmente combine com suas necessidades emocionais e práticas.



No cenário global, seis em cada dez pessoas dizem estar satisfeitas com a vida amorosa e sexual. Entre os casados, o índice sobe para 72%, enquanto entre os solteiros cai para 50%. Só que no Brasil tem um detalhe curioso: 70% dos solteiros dizem estar satisfeitos. Mesmo assim, o número ainda fica 13 pontos abaixo dos casados brasileiros, que chegam a 83% de satisfação. Parece que por aqui, pelo menos segundo os dados, o casamento anda rendendo bons frutos.



No fim das contas, o que essa pesquisa deixa claro é que cada geração está escolhendo viver o amor do jeito que faz sentido para o seu momento. Com mais autonomia, menos pressão e muito mais consciência emocional. E talvez seja exatamente isso que explique por que, depois dos 40, tanta gente esteja se sentindo mais plena, segura e satisfeita quando o assunto é relacionamento.

