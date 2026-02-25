Ideias simples pra trazer natureza pra dentro de casa, mesmo em espaços pequenosReprodução
A Rose Chaves, que é arquiteta, fala muito sobre como planta não é só decoração. É mais sobre sensação mesmo, sabe? Sobre deixar o ambiente mais leve, mais conectado com a natureza. Segundo ela, no calor o verde ajuda a trazer conforto visual e até melhora nosso humor e nossa disposição.
Pra quem quer começar sem complicação, tem algumas plantinhas super fáceis de cuidar, tipo jiboia, espada-de-são-jorge, lírio-da-paz e clorofito. Elas se adaptam bem dentro de casa, não dão muito trabalho e já fazem uma diferença enorme no ambiente.
A costela-de-adão também é aquela planta que muda tudo no espaço. Só de colocar numa sala ou varanda, já fica com cara de Pinterest. As folhas grandes deixam tudo mais natural e aconchegante. Agora, se a rotina é corrida, suculentas e cactos são ótimos. Elas gostam de luz e não precisam de rega toda hora, então são super práticas.
Outra coisa importante é onde você coloca a planta. Luz e ventilação fazem muita diferença pra elas crescerem bonitas e saudáveis. E quando você posiciona direitinho, além de valorizar a decoração, a casa fica muito mais gostosa de viver, principalmente nos dias de calor.
