Ideias simples pra trazer natureza pra dentro de casa, mesmo em espaços pequenosReprodução

Publicado 25/02/2026 09:34

Olá, meninas!

Amiga, vamos combinar: quando o calor chega daquele jeito, tudo o que a gente quer é deixar a casa mais fresquinha e com uma energia boa, né? E as plantas ajudam muito nisso. Além de deixarem tudo mais bonito, elas dão vida pros ambientes, deixam o clima mais leve e ainda ajudam a gente a se sentir melhor no dia a dia. E tem mais: dependendo da planta, ela ainda ajuda na qualidade do ar e dá aquela sensação gostosa de ambiente mais fresco.



A Rose Chaves, que é arquiteta, fala muito sobre como planta não é só decoração. É mais sobre sensação mesmo, sabe? Sobre deixar o ambiente mais leve, mais conectado com a natureza. Segundo ela, no calor o verde ajuda a trazer conforto visual e até melhora nosso humor e nossa disposição.



Pra quem quer começar sem complicação, tem algumas plantinhas super fáceis de cuidar, tipo jiboia, espada-de-são-jorge, lírio-da-paz e clorofito. Elas se adaptam bem dentro de casa, não dão muito trabalho e já fazem uma diferença enorme no ambiente.

O jeito mais natural de deixar a casa mais gostosa nos dias quentes Reprodução



A costela-de-adão também é aquela planta que muda tudo no espaço. Só de colocar numa sala ou varanda, já fica com cara de Pinterest. As folhas grandes deixam tudo mais natural e aconchegante. Agora, se a rotina é corrida, suculentas e cactos são ótimos. Elas gostam de luz e não precisam de rega toda hora, então são super práticas.



Outra coisa importante é onde você coloca a planta. Luz e ventilação fazem muita diferença pra elas crescerem bonitas e saudáveis. E quando você posiciona direitinho, além de valorizar a decoração, a casa fica muito mais gostosa de viver, principalmente nos dias de calor.