A repaginada trouxe tendência, atitude e aquele ar de novidade que a gente amaReprodução/Instagram

Publicado 20/02/2026 14:35 | Atualizado 20/02/2026 14:35

Olá, meninas!

Sabe quando a gente resolve mudar o cabelo e parece que muda até a energia? Então, foi bem esse clima que rolou quando a Ana Castela apareceu com o visual novo. A boiadeira, que todo mundo já associa ao cabelão escuro, resolveu dar uma iluminada geral e apostou em um look mais moderno, com corte repicado e mechas que trazem mais luz pro rosto. E claro, a internet simplesmente amou essa nova fase dela.



A mudança chamou atenção porque foge daquele visual que virou marca registrada dela desde o começo da carreira. Agora, o cabelo está mais leve, com movimento, e essas luzes dão aquele ar mais atual, sabe? Nas fotos e vídeos que ela mostrou nas redes, deu pra ver bem o resultado de vários ângulos, com o corte destacando ainda mais o formato do rosto e deixando tudo com cara de tendência.



E assim, não deu outra: só elogio. A galera ficou chocada com a transformação e muita gente comentou como ela ficou ainda mais estilosa e diferente. Foi aquela típica mudança que mantém a essência, mas traz uma versão mais fresh e fashion ao mesmo tempo.

