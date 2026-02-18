Vivi afirma que não existe idade para sambar - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2026 16:32

Olá, meninas!

Tem mulher que simplesmente é sinônimo de Carnaval, e a Viviane Araújo é exatamente isso. Em clima de emoção e respeito, ela fez questão de homenagear Rosa Magalhães, mostrando admiração por toda a história e legado que ela construiu na folia. Foi aquele momento de reconhecer quem abriu caminhos e fez o Carnaval ser o que é hoje.



E claro que Vivi também falou sobre um assunto que muita mulher entende na pele: o tal do etarismo. Com toda segurança e autoestima, ela deixou claro que não acredita nessa ideia de que existe idade para sambar, brilhar ou viver intensamente. Segundo ela, se sente com 20 anos, cheia de energia, vontade e paixão pela avenida. E sinceramente? A gente sente isso só de ver ela.



A fala dela virou quase um abraço coletivo em todas as mulheres que já ouviram que estavam “velhas demais” para alguma coisa. Vivi mostrou que corpo, alegria e presença não têm prazo de validade. É sobre se sentir bem, se amar e ocupar o espaço que é seu.



No fim, fica aquele sentimento gostoso de sororidade mesmo. De olhar para uma mulher que segue firme, confiante e feliz fazendo o que ama, e pensar: é isso. Que a gente nunca deixe ninguém colocar limite no nosso brilho.

