Vivi afirma que não existe idade para sambar Reprodução/Instagram
E claro que Vivi também falou sobre um assunto que muita mulher entende na pele: o tal do etarismo. Com toda segurança e autoestima, ela deixou claro que não acredita nessa ideia de que existe idade para sambar, brilhar ou viver intensamente. Segundo ela, se sente com 20 anos, cheia de energia, vontade e paixão pela avenida. E sinceramente? A gente sente isso só de ver ela.
A fala dela virou quase um abraço coletivo em todas as mulheres que já ouviram que estavam “velhas demais” para alguma coisa. Vivi mostrou que corpo, alegria e presença não têm prazo de validade. É sobre se sentir bem, se amar e ocupar o espaço que é seu.
No fim, fica aquele sentimento gostoso de sororidade mesmo. De olhar para uma mulher que segue firme, confiante e feliz fazendo o que ama, e pensar: é isso. Que a gente nunca deixe ninguém colocar limite no nosso brilho.
