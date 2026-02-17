Narcisa na companhia de Netto Moreira, na edição anterior do Baile de Máscaras - Divulgação

Olá, meninas!

Amiga, olha esse programa porque é daqueles que dá vontade de marcar presença sem pensar duas vezes. O Fairmont Rio de Janeiro Copacabana vai fazer mais uma edição da Feijoada da Apuração no dia 18 de fevereiro, transformando aquela ansiedade pra saber o resultado das escolas em uma tarde deliciosa, com música, comida incrível e aquele clima gostoso de pós-Carnaval.

Tudo acontece em parceria com o Camarote Arpoador, então já dá pra imaginar o nível da experiência.

Cantora Marvvila será um dos grandes nomes presentes no evento Divulgação

Na parte musical, quem comanda é a Marvvila, que é um dos nomes fortes do pagode hoje e leva pro evento aquele show cheio de energia e clima de festa. Depois entra a bateria da Acadêmicos do Grande Rio, trazendo aquele samba que arrepia só de ouvir. E pra fechar, DJ segurando o clima animado durante toda a tarde.

Netto Moreira, diretor-geral do Fairmont Rio, acompanhado do Chef executivo Jérôme Dardillac Divulgação

Agora vamos falar da parte que faz a gente se apaixonar: a comida. O cardápio leva assinatura do chef Jérôme Dardillac, com feijoada clássica super caprichada, buffet de saladas e pães artesanais, várias opções de carnes, acompanhamentos tradicionais e até versão vegana, tudo pensado pra agradar geral.

E a mesa de sobremesas é daquelas que a gente quer provar tudo. Pra acompanhar, bebidas liberadas, incluindo caipirinhas assinadas pelo mixologista Cassiano Melo, além de cerveja, refri, suco e água.



Agora salva o serviço:

Data: 18 de fevereiro de 2026

Horário: das 14h às 19h

Local: Fairmont Rio de Janeiro Copacabana – 4º andar



Ingressos:

Individuais a partir de R$ 500 (1º lote)

Mesas VIP: R$ 8.000 para 8 pessoas, na área VIP em frente ao palco



Os ingressos podem ser comprados pelo site da Ticketmaster Brasil (www.ticketmaster.com.br/event/feijoada-carioca-2026).



É aquele tipo de evento perfeito pra fechar o Carnaval com comida boa, música boa e aquele clima chique, mas ainda com alma bem carioca.

Baile de Máscaras na sexta-feira (20)

Festa antecede o Desfile das Campeãs, que acontecerá no sábado Divulgação

Outro evento maravilhoso que o Fairmont Rio de Janeiro Copacabana irá promover é o tradicional e maravilhoso Baile de Máscaras! O tema vai ser Verão Maravilha, bem nessa vibe de energia, cor, calor e aquela alegria que só o Rio tem. O Baile de Máscaras chega na segunda edição prometendo ser daqueles eventos disputadíssimos, super animados e cheios de gente linda. Tudo acontece em parceria com o Camarote Arpoador, misturando festa, cultura carioca e experiência premium.



No baile, quem comanda o palco é a Ludmilla, garantindo uma noite cheia de música, fantasia e aquele clima imersivo que faz a gente esquecer da hora. O evento acontece na sexta antes do Desfile das Campeãs e reúne convidados, famosos e apaixonados por Carnaval em uma noite pra ficar na memória.



O baile foi pensado não só pra hóspedes, mas também pra quem é do Rio e quer viver o Carnaval de um jeito diferente. Além do show da Ludmilla, ainda tem bateria da Acadêmicos do Grande Rio e DJs convidados. E pra deixar tudo ainda mais brilhante, a musa especial será a Brunna Gonçalves, trazendo representatividade e muito glamour.

Essa nova edição vem depois do sucesso do baile de 2025, que teve show da IZA, além de cenografia assinada por Diego Maverty e menu criado pelo chef Jérôme Dardillac, transformando o hotel em um espaço totalmente imersivo.



Segundo o diretor do grupo no Rio, Netto Moreira, o baile já virou um dos grandes eventos do Carnaval carioca. A ideia em 2026 é exaltar ainda mais a energia, diversidade e criatividade do Rio, reunindo artistas que representam diferentes vozes da cidade, como Ludmilla, Brunna e também a Marvvila.



No fim das contas, não é só festa. É uma experiência completa, com música, gastronomia, arte e aquele clima único de Copacabana, perfeita pra quem quer viver o Carnaval de forma intensa, sofisticada e inesquecível.



Serviço:

Baile de Máscaras Fairmont Rio – Verão Maravilha

Data: 20 de fevereiro de 2026

Horário: das 21h às 4h

Local: Fairmont Rio de Janeiro Copacabana – Avenida Atlântica, 4240 – Copacabana



Os ingressos podem ser comprados pelo site da Ticketmaster Brasil ( www.ticketmaster.com.br/event/baile-de-mscaras-2026 ).