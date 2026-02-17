Narcisa na companhia de Netto Moreira, na edição anterior do Baile de MáscarasDivulgação
Agora salva o serviço:
Data: 18 de fevereiro de 2026
Horário: das 14h às 19h
Local: Fairmont Rio de Janeiro Copacabana – 4º andar
Ingressos:
Individuais a partir de R$ 500 (1º lote)
Mesas VIP: R$ 8.000 para 8 pessoas, na área VIP em frente ao palco
Os ingressos podem ser comprados pelo site da Ticketmaster Brasil (www.ticketmaster.com.br/event/feijoada-carioca-2026).
É aquele tipo de evento perfeito pra fechar o Carnaval com comida boa, música boa e aquele clima chique, mas ainda com alma bem carioca.
No baile, quem comanda o palco é a Ludmilla, garantindo uma noite cheia de música, fantasia e aquele clima imersivo que faz a gente esquecer da hora. O evento acontece na sexta antes do Desfile das Campeãs e reúne convidados, famosos e apaixonados por Carnaval em uma noite pra ficar na memória.
O baile foi pensado não só pra hóspedes, mas também pra quem é do Rio e quer viver o Carnaval de um jeito diferente. Além do show da Ludmilla, ainda tem bateria da Acadêmicos do Grande Rio e DJs convidados. E pra deixar tudo ainda mais brilhante, a musa especial será a Brunna Gonçalves, trazendo representatividade e muito glamour.
Essa nova edição vem depois do sucesso do baile de 2025, que teve show da IZA, além de cenografia assinada por Diego Maverty e menu criado pelo chef Jérôme Dardillac, transformando o hotel em um espaço totalmente imersivo.
Segundo o diretor do grupo no Rio, Netto Moreira, o baile já virou um dos grandes eventos do Carnaval carioca. A ideia em 2026 é exaltar ainda mais a energia, diversidade e criatividade do Rio, reunindo artistas que representam diferentes vozes da cidade, como Ludmilla, Brunna e também a Marvvila.
No fim das contas, não é só festa. É uma experiência completa, com música, gastronomia, arte e aquele clima único de Copacabana, perfeita pra quem quer viver o Carnaval de forma intensa, sofisticada e inesquecível.
Serviço:
Baile de Máscaras Fairmont Rio – Verão Maravilha
Data: 20 de fevereiro de 2026
Horário: das 21h às 4h
Local: Fairmont Rio de Janeiro Copacabana – Avenida Atlântica, 4240 – Copacabana
Os ingressos podem ser comprados pelo site da Ticketmaster Brasil (www.ticketmaster.com.br/event/baile-de-mscaras-2026).
