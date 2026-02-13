Se a ideia é pular carnaval do nascer do sol até o fim da tarde, o Rio entrega tudoAlex Ferro/Riotur
Prepare o glitter e o tênis confortável porque tem bloco pra todo horário e gosto!
Manhã (7h–9h)
Cordão da Bola Preta – 07h, Centro (clássico maior do Rio);
Multibloco – 07h, Centro;
Amigos da Onça – 07h, Flamengo;
Bloco Exagerado – 07h, Centro;
Céu na Terra – 07h, Santa Teresa;
Forró da Taylor – 07h, Centro;
Blocobuster – 07h, Leme;
Escangalha – 08h, Jardim Botânico;
Blocão da Barra – 09h, Barra da Tijuca;
Cantinho do Urubu – 09h, Turiaçú.
Meio dia em diante
Bloco do Beco do Rato – 10h, Lapa;
Exaltação ao Samba de Enredo – 10h, Centro
Bloco do Barbas – 11h, Botafogo;
Bloco Brasil – 12h, Leme;
Enredo do Meu Samba – 12h, Flamengo;
Ordinários Elétricos – 13h, Flamengo;
Fogo na Cueca – 14h, Copacabana;
Banda de Ipanema – 15h, Ipanema;
Amigos do Catete – 16h, Catete.
Ou seja: é bloco desde cedo — 7h — e você pode pular quase o dia inteiro nesse sábado.
Domingo, 15 de fevereiro — folia segue forte
No domingo também tem opções desde cedo com vários blocos espalhados pelo Rio:
Manhã (7h–10h)
Bloco Areia – 07h, Leblon;
Laranjada Samba Clube – 07h, Laranjeiras;
Charanga Talismã – 07h, Vila Kosmos;
Bloco do J – 07h, Centro;
Fregobloco – 07h, Jacarepaguá;
Divinas Tretas – 08h, Flamengo;
Que Merda É Essa? – 08h, Ipanema;
Bangalafumenga – 09h, Glória;
É Tudo ou Nada – 09h, Centro;
Pra Iaiá – 09h, Leme;
Buda da Barra – 09h, Barra da Tijuca.
Meio dia em diante
Cordão do Boitatá – 10h, Centro;
Ai, que Vergonha – 10h, São Conrado;
Marcha Nerd – 12h, Centro;
Banda do Lido – 13h, Copacabana.
Segunda-feira, 16 de fevereiro — a folia continua
Algumas opções que já aparecem nos calendários gerais:
Que Pena, Amor – 07h, Centro;
A Rocha da Gávea – 08h, Jardim Botânico;
Bloco das Divas – 12h, Recreio dos Bandeirantes;
Turbilhão Carioca – 12h, Leme;
Associação Carnavalesca Infiéis – 13h, Centro.
Terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro — alto astral!
Tem blocos logo cedinho também:
Fervo da Lud – 07h, Centro;
Clube do Samba – 09h, Copacabana;
Alô, Produção – 12h, Glória;
Bloqueen – 12h, Centro;
Rio Maracatu – 12h, Lapa.
Quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro — despedida com estilo
Ainda rolam blocos pra fechar a folia com chave de ouro:
Ainda Aguento – 11h, Ribeira;
Me Enterra na Quarta – 13h, Centro;
Chave de Ouro – 16h, Engenho de Dentro.
Fim de semana pós-Carnaval (20 a 22 de fevereiro)
A programação oficial vai até 22 de fevereiro, com diversos blocos pelo Centro, Zona Sul e outras regiões.
Um exemplo de domingo no fim de carnaval é o bloco Saideira, que rola às 16h no Leme no dia 22/2.
Dicas amigas pra aproveitar tudo no melhor estilo
A folia mais intensa é de manhã até o meio da tarde — chegue cedo pra garantir seu lugar no bloco.
