Se a ideia é pular carnaval do nascer do sol até o fim da tarde, o Rio entrega tudoAlex Ferro/Riotur

Mais artigos de Gardênia Cavalcanti
Gardênia Cavalcanti
Olá, meninas!
Carnaval no Rio de Janeiro não começa de repente — ele vai chegando aos poucos, mudando o humor da cidade, enchendo as ruas de expectativa, fantasia improvisada e aquela sensação deliciosa de que qualquer esquina pode virar festa.
E a partir do dia 14 de fevereiro, a coisa fica séria: os blocos de rua tomam conta do calendário, espalhados por vários bairros, com programação desde bem cedo até o fim da tarde. É o momento em que cariocas e turistas começam oficialmente a se organizar pra escolher onde vão pular, que fantasia usar e quantos blocos cabem no mesmo dia (spoiler: sempre mais do que o corpo aguenta).
Com opções para todos os gostos — dos clássicos gigantes aos blocos menores e mais alternativos — o carnaval de rua do Rio segue forte até depois da Quarta-feira de Cinzas, provando que, por aqui, a folia não tem hora pra acabar.
Sábado, 14 de fevereiro — o start oficial da folia!

Prepare o glitter e o tênis confortável porque tem bloco pra todo horário e gosto!

Manhã (7h–9h)

Cordão da Bola Preta – 07h, Centro (clássico maior do Rio);

Multibloco – 07h, Centro;

Amigos da Onça – 07h, Flamengo;

Bloco Exagerado – 07h, Centro;

Céu na Terra – 07h, Santa Teresa;

Forró da Taylor – 07h, Centro;

Blocobuster – 07h, Leme;

Escangalha – 08h, Jardim Botânico;

Blocão da Barra – 09h, Barra da Tijuca;

Cantinho do Urubu – 09h, Turiaçú.

Meio dia em diante

Bloco do Beco do Rato – 10h, Lapa;

Exaltação ao Samba de Enredo – 10h, Centro

Bloco do Barbas – 11h, Botafogo;

Bloco Brasil – 12h, Leme;

Enredo do Meu Samba – 12h, Flamengo;

Ordinários Elétricos – 13h, Flamengo;

Fogo na Cueca – 14h, Copacabana;

Banda de Ipanema – 15h, Ipanema;

Amigos do Catete – 16h, Catete.

Ou seja: é bloco desde cedo — 7h — e você pode pular quase o dia inteiro nesse sábado.

Domingo, 15 de fevereiro — folia segue forte

No domingo também tem opções desde cedo com vários blocos espalhados pelo Rio:

Manhã (7h–10h)

Bloco Areia – 07h, Leblon;

Laranjada Samba Clube – 07h, Laranjeiras;

Charanga Talismã – 07h, Vila Kosmos;

Bloco do J – 07h, Centro;

Fregobloco – 07h, Jacarepaguá;

Divinas Tretas – 08h, Flamengo;

Que Merda É Essa? – 08h, Ipanema;

Bangalafumenga – 09h, Glória;

É Tudo ou Nada – 09h, Centro;

Pra Iaiá – 09h, Leme;

Buda da Barra – 09h, Barra da Tijuca.

Meio dia em diante

Cordão do Boitatá – 10h, Centro;

Ai, que Vergonha – 10h, São Conrado;

Marcha Nerd – 12h, Centro;

Banda do Lido – 13h, Copacabana.

Segunda-feira, 16 de fevereiro — a folia continua

Algumas opções que já aparecem nos calendários gerais:

Que Pena, Amor – 07h, Centro;

A Rocha da Gávea – 08h, Jardim Botânico;

Bloco das Divas – 12h, Recreio dos Bandeirantes;

Turbilhão Carioca – 12h, Leme;

Associação Carnavalesca Infiéis – 13h, Centro.

Terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro — alto astral!

Tem blocos logo cedinho também:

Fervo da Lud – 07h, Centro;

Clube do Samba – 09h, Copacabana;

Alô, Produção – 12h, Glória;

Bloqueen – 12h, Centro;

Rio Maracatu – 12h, Lapa.

Quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro — despedida com estilo

Ainda rolam blocos pra fechar a folia com chave de ouro:

Ainda Aguento – 11h, Ribeira;

Me Enterra na Quarta – 13h, Centro;

Chave de Ouro – 16h, Engenho de Dentro.

Fim de semana pós-Carnaval (20 a 22 de fevereiro)

A programação oficial vai até 22 de fevereiro, com diversos blocos pelo Centro, Zona Sul e outras regiões.
Um exemplo de domingo no fim de carnaval é o bloco Saideira, que rola às 16h no Leme no dia 22/2.

Dicas amigas pra aproveitar tudo no melhor estilo

A folia mais intensa é de manhã até o meio da tarde — chegue cedo pra garantir seu lugar no bloco.
Vai andar e pular muito: tênis confortável é essencial!
Os horários são baseados em agendas públicas dos blocos — mas sempre verifique no app oficial ou Instagram antes de sair!]
Curtiram as dicas? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na Band Rio, a partir das 13h40.