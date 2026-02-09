Com o tema "Carnavália", o baile misturou exagero, criatividade e glamour em uma noite inesquecívelReprodução/Instagram/Reginaldo Teixeira
O salão ficou tomado por produções ousadas, cheias de cor, volume, pedrarias e conceito. Teve look que parecia fantasia de desfile, teve maquiagem que era praticamente obra de arte e teve muito exagero bem pensado, daquele que funciona justamente porque o Baile da Vogue permite — e pede — esse tipo de ousadia. Não era só sobre estar bonito, era sobre contar uma história com o look.
Sabrina Sato, claro, roubou a cena com uma produção impactante e teatral, daquelas que fazem todo mundo parar pra olhar. Deborah Secco também apostou no drama fashion e acabou passando por um pequeno perrengue na troca de roupa, mas nada que tirasse o brilho do momento. Lore Improta mostrou que gravidez e glamour caminham juntos, surgindo radiante em um visual inspirado na energia dos trios elétricos da Bahia, cheia de luz e presença.
Virginia Fonseca chamou atenção com um look inspirado no Caboclo de Lança, cheio de referências à cultura popular e à sua ligação com o samba, além de uma grande homenagem à Grande Rio. A produção era linda, mas acabou rendendo aquele clássico perrengue fashion: o figurino começou a se desmontar ao longo da noite, e ela precisou deixar a festa antes do previsto. Ainda assim, entregou conceito, homenagem e muito estilo — porque até quando dá errado, vira assunto.
Já Grazi Massafera foi para o caminho oposto do exagero e provou que elegância também tem vez no baile. Com uma produção sofisticada, feminina e poderosa na medida certa, ela apostou em um visual mais clean, mas ainda totalmente conectado ao espírito da noite. Foi aquele tipo de look que não grita, mas conquista pelo impacto silencioso.
Entre performances improvisadas, looks que desafiaram a gravidade e outros que quase não sobreviveram à pista, o Baile da Vogue 2026 entregou tudo: glamour, criatividade, emoção e boas histórias pra contar. No fim das contas, foi a prova de que quando moda e carnaval se encontram, o resultado é esse espetáculo caótico, bonito e absolutamente inesquecível.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.