Sugestões estilosas para reinventar o abadá e criar looks fresquinhos, lindos e cheios de atitudeReprodução/Instagram
A vibe do momento mistura sensualidade na medida certa, frescor para aguentar o calorão e muita informação de moda. Recortes estratégicos, amarrações charmosas, detalhes metálicos e até novos jeitos de usar o abadá entram em cena para criar produções práticas, estilosas e cheias de personalidade.
Uma das ideias queridinhas é transformar o abadá em um vestidinho curto. Sabe aquela camiseta grandona? Ela vira um mini vestido perfeito com alguns ajustes simples. Dá para acinturar com amarrações internas, acertar o comprimento e finalizar com um cinto fino ou uma corrente delicada. Fica confortável, lindo e pronto para encarar horas de bloquinho sem perrengue.
Outra opção que nunca falha é o cropped, mas agora com um toque glam. Além de cortar na altura ideal, vale apostar em correntes, malhas metálicas ou detalhes brilhosos abaixo do busto. O resultado é aquele look moderno, estiloso e com carinha de produção pensada — mesmo sendo super fácil de fazer.
Se você curte algo mais fresquinho, a regata cropped com recortes é perfeita. Tirar as mangas, ajustar a cava e brincar com pequenos cortes laterais ou frontais deixa o visual leve, moderno e super atual. É aquela peça que você veste e já se sente pronta pra brilhar.
No fim das contas, o segredo é se divertir no processo, testar, cortar sem medo e deixar o look com a sua essência. Carnaval é sobre liberdade, alegria e muita criatividade — então bora transformar esse abadá e sair desfilando por aí como a verdadeira musa da folia!
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.