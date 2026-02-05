Com simplicidade e muito amor, Gisele celebra fase especial e enche a internet de fofuraReprodução/Instagram
Discreta quando o assunto é vida pessoal, Gisele fez questão de mostrar alguns pedacinhos dessa fase tão doce. Nos registros, o pequeno aparece em momentos de carinho com a mamãe, com o pai, Joaquim Valente, e também com os irmãos mais velhos, Benjamin e Vivian. Tudo com aquele cuidado e delicadeza que são a marca registrada dela.
Na legenda, Gisele transbordou gratidão e amor, celebrando não só o crescimento do filho, mas também tudo o que esse primeiro ano representou para a família. Foi aquele tipo de declaração simples, sincera e cheia de sentimento, que toca direto o coração da gente.
As imagens mostram cenas leves, naturais e cheias de conexão — bem no estilo da Gisele: natureza, afeto, calma e presença. Um verdadeiro lembrete de que os momentos mais preciosos da vida estão nas pequenas coisas, nos abraços, nos sorrisos e nas memórias que a gente constrói em família.
Resultado? Uma enxurrada de comentários carinhosos, elogios e mensagens de amor. Porque, né, impossível não se encantar com esse capítulo tão lindo da vida dela.
