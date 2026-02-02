Mudança de hábitos, mais disposição e muito amor-próprio marcam a nova fase da cantora - Reprodução/Instagram

Mudança de hábitos, mais disposição e muito amor-próprio marcam a nova fase da cantoraReprodução/Instagram

Publicado 02/02/2026 09:49

Olá, meninas!

Se tem uma coisa que a gente ama ver é mulher se cuidando, se priorizando e celebrando cada conquista, né? E foi exatamente isso que a Ana Castela fez ao abrir o coração nas redes e compartilhar essa nova fase mais conectada com o autocuidado, o bem-estar e o amor-próprio.



A boiadeira contou que passou muito tempo sem olhar para si com tanta atenção. Treino, alimentação equilibrada, rotina mais organizada… tudo isso simplesmente não fazia parte do dia a dia dela. Mas, em um certo momento, virou uma chavinha interna, e ela decidiu que era hora de mudar. Não por estética apenas, mas principalmente por saúde, disposição e qualidade de vida.



Com aquele jeitinho sincero que a gente ama, Ana falou sobre como está se sentindo melhor, mais forte, mais confiante e até mais feliz. Ela comentou que hoje entende o quanto esses pequenos hábitos fazem diferença no corpo, na mente e até na energia para encarar a correria da agenda de shows. E o mais legal: sem neura, sem pressão e sem cobranças absurdas.



Ela também deixou claro que esse processo é feito com calma, respeitando o próprio ritmo. Nada de buscar perfeição ou resultados milagrosos. A ideia é constância, equilíbrio e gentileza consigo mesma. Até porque, como ela mesma diz, nem sempre é fácil manter tudo certinho — e tá tudo bem. O importante é tentar, cair, levantar e seguir.



O resultado dessa nova fase aparece não só no físico, mas principalmente no brilho no olhar, na autoestima lá em cima e nessa energia boa que ela transmite. É aquele lembrete lindo de que autocuidado não é luxo, é necessidade. E que se olhar com carinho muda tudo.



No fim das contas, a mensagem que fica é clara: cuidar de si é um ato de amor. E quando a gente se escolhe, tudo ao redor começa a fluir melhor.

