Da Bahia para o mundo, Ivete construiu uma trajetória marcada por amor, verdade e muita emoçãoReprodução/Instagram

Publicado 27/01/2026 09:33 | Atualizado 27/01/2026 09:51

Olá, meninas!

Preparem o coração, porque falar de Ivete Sangalo é falar de emoção, de força feminina e daquela alegria que contagia só de ouvir o nome dela. Agora imagina essa potência toda chegando, pela primeira vez, para comandar um megabloco no Carnaval do Rio? É de arrepiar, sorrir e agradecer por viver um momento desses.



Ivete vai puxar uma multidão pelas ruas do Centro e transformar a cidade em um verdadeiro mar de energia, mas, cá entre nós, ela é muito maior do que qualquer trio, palco ou avenida. Falar de Ivete é falar de uma mulher que construiu uma carreira linda, sólida e cheia de significado. Desde os tempos da Banda Eva, quando já mostrava que tinha algo diferente, até se tornar esse fenômeno absoluto da música brasileira, ela nunca deixou de ser verdadeira, intensa e apaixonada pelo que faz.



Ela não canta apenas com a voz, canta com o corpo, com o olhar, com o sorriso e com a alma. Ivete é presença, é carisma, é gargalhada alta, é emoção sem filtro. É aquela mulher que dança, pula, se joga, se diverte e chama todo mundo para viver junto. Cada show vira uma troca deliciosa, uma festa coletiva, um abraço gigante em forma de música. Não existe plateia parada quando ela está no palco, porque Ivete não se apresenta, ela se entrega.



Ver Ivete ocupando as ruas do Rio tem um simbolismo enorme. É o encontro perfeito entre a energia vibrante da Bahia e a grandiosidade do Carnaval carioca. Um cruzamento de culturas, ritmos e afetos que promete ser histórico, emocionante e inesquecível. Onde Ivete passa, a alegria se espalha, a tristeza se dissolve e o cansaço desaparece. Só fica aquela sensação maravilhosa de estar vivendo algo único.



E talvez seja exatamente isso que faz dela esse mulherão tão admirado. Ivete não tem medo de ser quem é. Ela vive suas fases com coragem, fala de maternidade com verdade, encara os desafios com leveza e segue reinventando sua própria história, sem perder a essência. Uma mulher forte, afetuosa, intensa, dona de si e que inspira outras mulheres a se sentirem mais livres, confiantes e inteiras.



Mesmo cercada por prêmios, recordes e multidões, Ivete continua sendo humana, próxima, acessível. Aquela artista que parece nossa amiga de longa data, capaz de sentar à mesa, puxar papo e arrancar risadas como se nos conhecesse há anos. E talvez seja por isso que a gente se apaixona tanto por ela.



Que venha esse momento histórico no Carnaval do Rio, que venham os foliões, os sorrisos, os abraços e as memórias inesquecíveis. Porque quando Ivete Sangalo canta, o Brasil inteiro vibra junto. E quando ela sorri, a nossa alma sorri também.