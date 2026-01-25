azul-cobalto - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2026

Se tem uma cor que já dá para apostar sem medo em 2026, é o azul-cobalto. Ele chega com tudo, naquele tom vibrante que chama atenção na medida certa e transforma qualquer look sem esforço. Não é discreto, mas também não é exagerado — é marcante, moderno e cheio de personalidade, daquele tipo que faz o visual parecer mais interessante instantaneamente.

O azul-cobalto começou a aparecer forte nas passarelas, ganhou espaço no tapete vermelho e agora já virou queridinho do street style. O mais legal é perceber como ele funciona em propostas bem diferentes: aparece tanto em vestidos sofisticados e produções mais elegantes quanto em peças casuais, como camisas, jaquetas e calças amplas, perfeitas para o dia a dia. Ele se adapta fácil e conversa com vários estilos.

Mesmo sendo intenso, é uma cor super versátil. Dá para usar como protagonista do look, daqueles que não passam despercebidos, ou só em pequenos detalhes — como bolsas, sapatos ou acessórios — para dar aquele “up” em produções mais neutras. Com tons claros, fica leve e elegante; com cores mais fechadas, ganha um ar moderno e fashionista.

No fim das contas, o azul-cobalto é aquele tipo de tendência que foge do óbvio, traz frescor para o guarda-roupa e ainda promete continuar em alta. Se a ideia é atualizar o visual em 2026 e sair um pouco do básico, essa é uma escolha certeira.

Cheesecake japonês: a receita viral das redes sociais

O ano mal começou e já tem uma sobremesa viral dominando as redes: o cheesecake japonês. Se você anda rolando o feed, com certeza já viu essa receita que leva só dois ingredientes — bolacha e iogurte. Simples assim.

Apesar do nome, ele não leva queijo nem é exatamente um bolo. O apelido veio porque a textura lembra a de um cheesecake bem cremoso. A ideia é só misturar as bolachas com o iogurte e deixar tudo descansar na geladeira até ganhar consistência.

Com o tempo frio, as bolachas absorvem a umidade do iogurte e deixam a sobremesa mais firme e cremosa. Dá para usar o iogurte que preferir, mas os mais comuns são os mais encorpados. Já as bolachas podem variar. Se quiser, ainda dá para acrescentar frutas e deixar a receita com a sua cara.

Para fazer, é só misturar o iogurte, pressionar as bolachas no recipiente e levar à geladeira por algumas horas ou durante a noite. Depois é só servir e aproveitar esse doce fácil que virou febre.



Beleza da alma

“É melhor que fale por nós a nossa vida, que as nossas palavras” - Mahatma Gandhi.