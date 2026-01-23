Cabo Frio, música boa e muita energia: assim começa o Band Verão - Reprodução

Publicado 23/01/2026 08:00 | Atualizado 23/01/2026 09:51

Olá, meninas!

Que alegria contar pra vocês: o Band Verão tá de volta na programação da Band! E eu vou estar lá, mais uma vez, pra viver essa temporada maravilhosa com vocês!



Nesta sexta-feira, às 23h30, começa a nossa jornada com o Band Verão 2026, um projeto que já conquistou o coração de todo mundo. E olha… eu estou encantada de poder comandar esse espetáculo pela segunda vez seguida!



A nossa vibe vai ser diretamente lá de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, com uma energia que é a cara do verão brasileiro! E, claro, a música vai dominar todos os nossos domingos… porque a gente merece dançar, cantar e celebrar a vida!



E pensa num line-up que é puro amor: nomes lindos da música brasileira chegando com tudo pra embalar essa festa – tem Gusttavo Lima, Ana Castela, Natanzinho Lima, Belo, Simone Mendes, Lauana Prado, Ferrugem, Dennis DJ e Luan Santana… só coisa boa!



Pra mim, esse projeto é muito mais que um programa de verão — é um encontro de ritmos, culturas e sorrisos, uma celebração da pluralidade do nosso Brasilzão! Eu sempre digo que o nosso país é tão rico em sotaques, cores e estilos… e no Band Verão a gente une tudo isso numa mistura linda de talentos e emoções.



Meninas, tô aqui cheia de gratidão por viver essa fase tão especial da minha carreira. Cada música, cada entrevista, cada pôr do sol na praia… tudo isso eu quero dividir com vocês!



Vamos fazer desse verão um capítulo inesquecível juntas?