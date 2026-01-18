Menopausa no verão - Reprodução/Internet

Se o verão já costuma ser intenso, para quem está na menopausa ele pode parecer ainda mais desafiador.

As ondas de calor ficam mais frequentes, o suor aumenta, dormir bem vira missão difícil e o humor oscila sem aviso. Tudo isso acaba impactando o bem-estar e a rotina, tanto no trabalho quanto em casa.



Segundo a ginecologista Dra. Caroline Alonso, isso acontece porque, durante a menopausa, o corpo tem mais dificuldade para regular a própria temperatura. “O calor externo funciona como um gatilho e acaba intensificando sintomas que já fazem parte dessa fase”, explica.



E não é só o corpo que sente. As noites mal dormidas somadas ao calor excessivo podem gerar irritação, ansiedade e dificuldade de concentração. Muitas mulheres percebem esses efeitos no convívio social e até na produtividade do dia a dia.



A boa notícia é que alguns hábitos simples ajudam a aliviar esse desconforto. Manter a hidratação em dia, usar roupas leves, evitar ambientes muito quentes e apostar em uma alimentação mais equilibrada fazem diferença. A prática de atividade física continua sendo importante, mas o ideal é escolher horários mais frescos, como início da manhã ou final da tarde, e respeitar os limites do corpo.



O acompanhamento médico também é fundamental nesse período. Cada mulher vive a menopausa de um jeito, e um cuidado individualizado ajuda a atravessar o verão com mais conforto, saúde e qualidade de vida.



Chás refrescantes: confira receitas que fazem bem ao corpo

Chá verde gelado é prático e cheio de benefícios. Para preparar, faça o chá verde normalmente com água quente, deixe em infusão por alguns minutos e espere esfriar. Depois, leve à geladeira, acrescente rodelas de limão e adoce levemente com mel ou stevia. Ele ajuda a acelerar o metabolismo e, se quiser potencializar o efeito termogênico, vale adicionar um pauzinho de canela ainda na infusão.



Já a infusão de frutas vermelhas com rosas é perfeita pra quem quer algo mais calmante. Prepare um sachê de chá de frutas vermelhas em água quente, acrescente pétalas de rosa comestíveis (ou algumas gotinhas de essência floral) e deixe esfriar. Sirva com bastante gelo e framboesas frescas. Na hora de escolher o sachê, prefira embalagens transparentes, com frutas e ervas mais inteiras, pra garantir todos os benefícios.

