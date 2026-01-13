Apresentadora comemorou recentemente 6500 programas na televisão - Reprodução/TV Globo

Publicado 13/01/2026 10:07

Olá, meninas!

Senti uma vontade enorme de compartilhar com vocês um momento tão lindo e inspirador que rolou com a nossa eterna Ana Maria Braga! Na última semana, no Mais Você, ela viveu uma daquelas conquistas que renda suspiros e aplausos — completou nada menos que 6.500 programas no ar! Isso mesmo… seis mil e quinhentos dias levando alegria, receitas, conversas e apoio para a nossa manhã!



E olha só: não foi só um número. Foi um turbilhão de emoção. A Ana Maria, que sempre chega com aquele “Acorda, menina!” cheio de carinho, abriu o coração e mostrou que, mesmo depois de tantos anos, a emoção de entrar naquele estúdio continua fresquinha e verdadeira. Ela agradeceu com amor à equipe, aos profissionais que passaram por ali e, é claro, a nós, que acompanhamos essa trajetória com tanto afeto.



O que mais me tocou foi a honestidade dela: celebrar uma marca dessa dentro da TV brasileira, sendo mulher, no mesmo lugar, com tanta história pra contar e resultados tão sólidos, é um feito raro e maravilhoso. Ela não esconde a gratidão e nem o amor pelo que faz — e isso transborda na tela, na vida da gente que cresce com ela todas as manhãs.



Ana Maria não é só uma apresentadora competente — ela é aquela amiga da casa, que te acolhe como se fosse da família, que ri com você, chora de emoção com você, e te lembra todos os dias que dá pra ser forte, dedicada e doce ao mesmo tempo.



E sim, mulherada: vamos combinar que ver uma mulher com tanta história, garra e leveza assim nos inspirando há décadas é um presente. Ela nos mostra que trabalho com propósito e coração vale cada segundo.



Obrigada, Ana Maria, por ser essa mulher verdadeira, guerreira e cheia de luz na nossa TV — e na nossa manhã!