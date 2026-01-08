Para quem quer se sentir poderosa antes mesmo de sair de casa - Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2026 09:30

Já reparou como algumas cores fazem a gente se sentir mais segura só de vestir? Em 2026, isso ganha ainda mais força. As escolhas de cores no look vão muito além da moda: elas falam por nós antes mesmo da gente abrir a boca. É quase como se o guarda-roupa virasse um espelho do que a gente quer mostrar para o mundo — e, principalmente, para nós mesmas.



O vermelho, por exemplo, é aquela cor que não pede licença. Ele chega chegando, transmite energia, coragem e aquela confiança de quem sabe exatamente onde está pisando. O preto segue como um clássico poderoso: elegante, firme e com aquela aura de “eu me garanto”. É a cor que abraça, protege e passa segurança sem esforço.



Já os tons de azul mais intensos trazem uma confiança mais serena, madura. É aquela vibe de quem é segura sem precisar provar nada, sabe? O roxo entra como a escolha de quem confia na própria intuição, na criatividade e não tem medo de ser diferente. Ele comunica profundidade, sensibilidade e uma autoconfiança que vem de dentro.



E o dourado… ah, o dourado é brilho próprio. É a cor de quem reconhece as próprias conquistas, se valoriza e não tem vergonha de celebrar quem é. Usar essas cores em 2026 não é só uma decisão estética — é quase um manifesto silencioso de autoestima, presença e amor-próprio. Porque no fim das contas, se sentir confiante começa, sim, pelo que a gente veste, mas termina no jeito como a gente se enxerga